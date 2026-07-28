Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията акад. Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. Срещата ще се проведе от 16:00 ч. в сградата на Президентството, където депутатите ще бъдат приети от държавния глава.

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До момента петицията, подкрепяща искането за президентско вето, е подписана от над 32 000 българи, живеещи у нас и в чужбина.

След срещата с държавния глава представителите на „Продължаваме Промяната“ ще направят изявление пред медиите.

Редактор: Станимира Шикова