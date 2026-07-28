Снимка: iStock
-
Машини, социални мрежи и изборни правила - експертите за промените в Изборния кодекс
-
Правната комисия гледа на второ четене промените в Изборния кодекс
-
Кои са сигурните кандидати за президентския вот наесен
-
Европа се променя: Къде отива и къде иска да стигне
-
САЩ са готови за военни действия, ако преговорите с Иран се провалят
-
Добри Митрев: Президентът няма причина да налага вето върху бюджета
Над 32 000 граждани са се подписали под искането
Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията акад. Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. Срещата ще се проведе от 16:00 ч. в сградата на Президентството, където депутатите ще бъдат приети от държавния глава.
ГЕРБ сезира Конституционния съд за Бюджет 2026, ПП събира подписи за президентско вето (ОБЗОР)
До момента петицията, подкрепяща искането за президентско вето, е подписана от над 32 000 българи, живеещи у нас и в чужбина.
След срещата с държавния глава представителите на „Продължаваме Промяната“ ще направят изявление пред медиите.Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни