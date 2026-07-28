Нови промени в изборното законодателство са на дневен ред в парламента, като управляващото мнозинство се стреми те да бъдат приети до края на седмицата. Правната комисия разглежда текстовете на второ четене, а сред основните предложения са връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на ограничението за броя на секциите в държави извън Европейския съюз, както и промени, свързани с обучението на секционните избирателни комисии. Темата за пореден път поставя въпроса за честите промени в изборните правила.

Според политолога и преподавател в СУ Ваня Нушева връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. „Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване, и до начина на отчитане най-вече на изборните резултати“, заяви тя в „Здравей, България”.

Правната комисия обсъжда преминаване към изцяло машинно гласуване

Според нея обаче не трябва да бъдат пренебрегвани и останалите предложения - сред които възможността за повече секции в чужбина и създаването на обучително звено, което да подпомага секционните комисии и Централната избирателна комисия при подготовката и провеждането на обучения.

Сред обсъжданите промени е и въвеждането на по-строги правила за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден, както и значително увеличение на глобите при нарушения. Според Нушева мотивите за тези текстове трябва да бъдат ясно обяснени. „Някои социологически агенции и някои медии си позволяват да публикуват резултати в социалните мрежи, докато други спазват по-стриктно правилата в Изборния кодекс“, изтъкна Нушева.

По думите ѝ по-спорният момент е свързан с предложението правилата за предизборната агитация да се прилагат и към съдържание, разпространявано чрез социални мрежи, големи онлайн платформи и лични блогове. „Това, което не е регулирано и би следвало да се регулира, е финансирането на предизборната агитация и политическата реклама, включително в социалните мрежи. Това е дефицитът“, посочи тя. Според нея регулирането на самото изразяване на мнение може да доведе до проблеми, свързани с конституционното право на свободно изразяване.

Разглеждат предложението за изцяло машинен вот в Правна комисия

Изборният експерт проф. Михаил Константинов също беше по-критичен към предложението за контрол върху съдържанието в социалните мрежи. „В това нещо виждаме един откровен опит за цензура - груба цензура, нарушаваща Конституцията и законите на страната, както и европейските правила“, заяви той.

По думите му подобни ограничения трудно могат да бъдат приложени на практика. „Моят съвет като човек, който се занимава 35 години с избори, е - махнете тази глупост. Стига сте цензурирали. Всички опити за цензура на този процес през годините пропаднаха“, каза Константинов.

Основен акцент в разговора беше и връщането на изцяло машинното гласуване в големите секции. Проф. Константинов определи това като връщане към практиката от 2021 година, когато в секциите с над 300 избиратели се гласуваше само с машини. Според него обаче промяната може да доведе до намаляване на броя на хората, които ще успеят да упражнят правото си на глас. „Резултатът от машинното гласуване ще бъде, че 500 000 души няма да могат да гласуват“, прогнозира той. По думите му част от проблема е свързан с хора, които не са използвали подобни устройства и могат да изпитват затруднения.

Машинният вот отново на дневен ред: Депутатите обсъждат промените в Изборния кодекс

Ваня Нушева не се съгласи с тази прогноза. Според нея първоначалният страх от машините постепенно е преодолян, а основното им предимство е улеснението за секционните комисии. „Големият бонус на въвеждането на машините е това, че улесняват Секционните избирателни комисии в края на изборния ден при определянето на изборните резултати“, каза тя.

Темата за промените в Изборния кодекс в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха и членът на Обществения съвет към ЦИК Цветелина Пенева и изборният експерт Стоил Стоилов. Двамата се обединиха около мнението, че промените между двете четения на законопроекта не трябва да водят до цялостно преработване на изборните правила.

„Ние сме в процедура между две четения на промени в Изборния кодекс. Съгласно добрите практики между двете четения трябва да се правят по-скоро технически допълнения към това, което е прието на първо четене“, заяви Пенева.

По думите ѝ е изненадващо, че между двете четения отново се предлагат сериозни промени. Тя посочи като положителна стъпка отказа от идеята МВР да бъде органът, който удостоверява съответствието на софтуера на машините за гласуване. „Според нас работата на МВР не е да се занимава с удостоверяване на съответствието на машините. Там има достатъчно добре разписани отговорности - старото Министерство на електронното управление, което вече е преформатирано и има ново име, агенциите за метрология и стандартизация си вършат работата, която им е възложена“, каза тя.

Според нея трябва да бъде отхвърлено и предложението лични мнения на граждани в социалните мрежи и блогове да бъдат приравнявани към предизборна агитация. „Това за мен е изумяващо, крайно изненадващо и крайно неправилно. Надявам се депутатите, които са го предложили, бързо да се откажат от тази идея, защото според мен това е директно противоконституционно“, изтъкна членът на Обществения съвет към ЦИК.

Стоил Стоилов също определи подобна промяна като проблемна. „Ако някой иска да се бори с ботовете, с механизираното влияние върху големи групи хора, това е съвсем друга работа и се правят съвсем други инструменти. Но да ми забраните на мен да коментирам в личната си Facebook страница - това е цензура“, категоричен е той.

По отношение на машинното гласуване Пенева изрази подкрепа за връщане на режима, при който машините имат по-голяма роля при отчитането на резултатите. „Общественият съвет многократно в своите становища е призовавал да се върне отчитането на резултатите чрез пълната функционалност на машините, защото така се елиминират субективните грешки“, припомни тя.

Стоилов постави акцент и върху разходите за организацията на изборите. „Ние не можем да хвърляме пари през балкона, защото едно машинно гласуване - само обслужването на машините, препрограмиране, развозване напред-назад и така нататък - е около 10 милиона лева“, заяви той.

Според него трябва да се обсъди и съставът на секционните избирателни комисии, тъй като големият брой членове оскъпява изборния процес.

Като възможни стъпки за повече прозрачност бяха посочени излъчването на заседанията на изборните комисии в реално време и въвеждането на видеонаблюдение при приемането на изборните протоколи.

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Редактор: Станимира Шикова