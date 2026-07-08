След внасянето на предложения за промени в Изборния кодекс, депутатите се заемат с прекрояването на закона. Предстои днес правната комисия да разгледа предложенията. Във вторник от управляващата партия предложиха да се върне изцяло машинния вот, а на хартия да се гласува само в секции под 300 души. Същото така от партията на Румен Радев предлагат да се премахне ограничението на секции извън страните в ЕС. Тема, която предизвика много спорове и стана повод за редица скандали при приемането преди няколко месеца от предходния парламент.

От ГЕРБ обявиха, че няма да подкрепят предложенията на управляващите за поредната реформа в изборните правила. „Ще гласуваме против за частта, касаеща се за смесеното гласуване. Формата на смесено гласуване работи и смятаме, че е добра форма за провеждане на следващи избори, това сочат анализи”, каза Стефан Арсов от ГЕРБ.

Депутатът от „Демократична България“ Надежда Йорданова коментира започналото в парламента обсъждане на промените в Изборния кодекс. По думите ѝ управляващите са заявили подкрепа за две от ключовите предложения на коалицията – гласуването в България да се извършва основно с машини и да отпадне ограничението за броя на избирателните секции в държавите членки на Европейския съюз.

Йорданова посочи, че между първо и второ четене „Демократична България“ ще настоява за широко обсъждане на предложението, свързано със забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден. „В обществото се сблъскват две тези. От една страна е необходимостта подобна информация да не влияе върху упражняването на правото на глас, а от друга – че такива данни така или иначе се разпространяват и този, който ги публикува, трябва да носи отговорност“, заяви тя.

Според Йорданова в голяма степен от „Прогресивна България“ подкрепят предложенията на „Демократична България“ по промените в изборното законодателство.

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„Предлагаме изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е въвеждане на МИР чужбина с четири мандата. Третото предложение, което правим, е всъщност да се дигитализират избирателните списъци”, посочи Стою Стоев от ПП.

„Възраждане” обяви,че няма да подкрепи предложенията на ПБ. „Ние няма да подкрепим именно оставането в по-малките секции, до 300 избиратели, на хартиено гласуване. Няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция”, категоричен е Петър Петров от „Възраждане”.

Коментар дойде и от вътрешния министър, който аргументира част от предложенията на управляващите. „Всички наши анализи сочат, че манипулациите и невалидните гласове са значително по-малко, когато се използват машини“, каза Иван Демерджиев.

ДБ съобщи, че от „Прогресивна България” са отказали изслушване на по случай с проверка на ДАНС в складове за лекарства

"Управляващото мнозинство е отхвърлило искането за изслушване по случая с проверката на ДАНС в складове за лекарства, извършена преди година след съмнения за източване на средства, включително от бюджета на Националната здравноосигурителна каса". Това заяви депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов.

По думите му проверката е започнала след репликата „веднага си тръгвайте“, станала публично известна във връзка с действията на служители на ДАНС. „Днес поискахме изслушване по тази тема, а управляващите от „Прогресивна България“ го отхвърлиха“, каза Божанов.

Той обяви, че от парламентарната група ще поискат темата да бъде разгледана в ресорната комисия, като настояват да бъде изслушан и служителят на ДАНС, направил разкритията в „Извън ефир“.

Според Божанов и настоящите управляващи не действат достатъчно решително срещу подобни схеми. „Както предишните управляващи, така и сегашните са доста плахи по отношение на разбиването на тези схеми. Очакването ни е да бъдат много по-проактивни“, заяви той.

От „Демократична България“ очакват ДАНС да изпрати в Народното събрание всички документи, свързани със случая около Мавров, както и с новия подуправител на НЗОК Асен Меджидиев. „Нашата работа като опозиция е да слагаме спирачка на тези неща“, допълни Божанов.