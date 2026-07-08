Елена Йончева и Танер Кабилов – европейските депутати, избрани с листата на ДПС, се присъединяват към групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР). Съобщението беше направено в началото на пленарното заседание на Европейския парламент (ЕП) в Страсбург на 8 юли 2026 г.

Досега двамата евродепутати бяха независими членове на ЕП, след като в края на 2024 г. напуснаха групата „Обнови Европа“.

Членове на групата на Европейските консерватори и реформисти в ЕП са вече 84 представители от 19 държави с присъединяването на Елена Йончева и Танер Кабилов. Това е четвъртото по големина политическо семейство.

Редактор: Цветина Петрова