7-годишното момче, което пострада тежко при челния сблъсък между лек автомобил и бус на автомагистрала „Хемус“ край Шумен, се бори за живота си. Детето е настанено за лечение в МБАЛ - Шумен и се намира в изключително тежко състояние.

От болницата съобщиха, че е била извършена спешна операция заради масивен вътрешен кръвоизлив в коремната кухина, при която лекарите са отстранили далака на детето. „Операцията премина успешно“, съобщи заместник-директорът д-р Недко Тодоров.

Медиците обаче продължават да се борят за живота на малкия пациент. По информация на болницата той е на апаратна вентилация, а състоянието му остава критично заради множеството тежки травми, получени при удара. Сред нараняванията са тежки счупвания и на двата крака, като едната бедрена кост е с особено сериозна фрактура. Детето е с фрактура на ръката, счупвания на тазовите кости и тежка черепно-мозъчна травма. Наложило се е и кръвопреливане.

Катастрофата стана вчера малко след обяд на автомагистрала „Хемус“ край Шумен. При челния удар между лек автомобил и бус загинаха трима души. Сред жертвите са 67-годишният шофьор на автомобила, 48-годишна жена и 11-годишно дете, което е починало по време на транспортирането му към болницата.

Освен 7-годишното момче, в лечебно заведение е настанен и 24-годишен пътник от лекия автомобил, който също е в тежко състояние. Пострадал е и 51-годишният водач на буса. Според първоначалната информация животът му не е в опасност. Наложила се е намесата на пожарникари, за да бъде изваден от превозното средство след сблъсъка.

Редактор: Цветина Петкова