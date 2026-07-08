В Габрово хората смятат, че години наред е имало многонационално заселване на хора, придобили самочувствие от това, че по време на избори те са много важни и се държат така сякаш за тях няма закони и ред. Така бившият председател на Народното събрание и бивш министър на вътрешните работи Михаил Миков коментира напрежението в Габрово и последвалото писмо за съдействие от страна на кмета на града.

Той посочи в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS, че такъв тип обществена несигурност се генерира и в други градове. По негови думи ключова причина е „самочувствието на хора, които не се съобразяват със закона и бездействието от страна на полицията”. Според него е необходимо решение на високодържавно ниво, а не по места.

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Миков каза, че няма достатъчно полицейски състав – ако бъдат изпратени още униформени в града, в други райони на страната ще останат по-малко.

„Ако полицаите реагират в рамките на закона по отношение на етнически групи, веднага се поставят правата на човека. Много често полицаите се опитват да намерят баланса, не в полза на закона, между потенциалния риск, че са нарушили правата на човека и това да си свършат работата”, коментира още бившият министър на вътрешните работи.

Миков коментира и промените в Закона за съдебната власт. Той посочи, че се залага представата, че това и следващото Народно събрание няма да се справи с нормалното формиране на ръководния орган на съдебната власт - Висшия съдебен съвет. Според него "нещата се движат в плоскостта лични атаки" и поради тази причина не смята, че реформата ще бъде успешна.

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Миков коментира и казуса с полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. По негови думи е трябвало властите да действат по обратен ред – първо да се направи нужното разследване, след което резултатите от него да бъдат оповестени. „Това започва да прилича на политическа акция, а не на сериозно действие по закон и по-широко разследване”, допълни още бившият силов министър. Според него предварителното изнасяне на информация какви действия ще бъдат предприети дава възможност на съответните лица да имат и своята защитна позиция, при това законово. „Политическото надделява над професионалното”, беше категоричен той.

Миков коментира и управлението на кабинета "Радев". Той го определи като "още от същото, но в друга конфигурация". Според него орязването на президентските правомощия, свързани със служебните кабинети, е било грешка. И в тази връзка властта е трябвало да се заеме с промени в Конституцията.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова