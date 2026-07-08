Египетската футболна федерация сезира ФИФА с официално оплакване срещу френския съдия Франсоа Летексие след драматичното отпадане на националния тим от Световното първенство.

Повод за жалбата стана срещата от осминафиналите срещу Аржентина, в която Египет пропусна аванс от два гола и в крайна сметка загуби с 2:3. Северноафриканците водеха до 79-ата минута, но допуснаха пълен обрат в заключителната част на двубоя.

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Президентът на федерацията Хани Абу Рида обяви, че е поискал от ФИФА да извърши детайлна проверка на действията на главния арбитър и неговия екип. Според него решенията на Летексие са оказали пряко влияние върху крайния резултат.

От египетската централа твърдят, че по време на мача са били допуснати редица спорни отсъждания, включително отменен гол и ситуация, при която не е била присъдена дузпа в полза на Египет. Според жалбата съдийският екип не е използвал по адекватен начин системата за видеоарбитраж при ключови моменти от срещата.

Абу Рида обвинява рефера в непоследователност при вземането на решения и настоява разследването да обхване не само главния съдия, но и всички членове на съдийската бригада, включително отговорниците за ВАР.

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Ръководството на египетския футбол поиска също така Летексие и неговите помощници да бъдат отстранени от по-нататъшно участие в шампионата до приключване на проверката. Според федерацията действията на арбитрите са поставили отбора в неравностойно положение и са повлияли съществено на развоя на срещата.

След края на мача селекционерът на Египет Хосам Хасан също отправи остри критики към съдийството и ФИФА, като постави под съмнение начина, по който е бил ръководен двубоят.

Бившият съдия във Висшата лига на Англия и настоящ анализатор на съдийски решения Греъм Скот разкритикува отсъждането, довело до отмяната на второто попадение на Египет срещу Аржентина в осминафиналния двубой между двата отбора.

Според него реферите са допуснали грешка, като са приели за нарушение контакта между египетския футболист Атия и аржентинския защитник Лисандро Мартинес в началото на атаката.

„Според мен голът трябваше да бъде зачетен. Сблъсъкът между двамата играчи е напълно в рамките на нормалната футболна игра и не представлява нарушение“, заяви Скот пред The Athletic.

Той обърна внимание и на факта, че спорната ситуация се е развила далеч от наказателното поле на Аржентина. „Контактът е на около 90 метра от вратата. След него аржентинският отбор разполагаше с достатъчно време и възможности да организира защитата си и да предотврати попадението“, посочи бившият английски арбитър.

Скот допълни, че разбира напълно реакцията на египетската страна след края на срещата.„Не ме изненадва недоволството на Египет. Напълно логично е те да се чувстват ощетени след решението голът да не бъде признат“, коментира той.

Редактор: Цветина Петкова