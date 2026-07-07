Преди повече от век Балканите са разкъсвани от военни конфликкти, което принуждава хиляди хора да търсят нови земи за живот и препитание. Една от българските групи намира своя дом в град Берисо, Аржентина. Оттогава до днес те не просто не са забравили своите корени, но развиват и разпространяват родните култура и традиции.

Как се случва това разказват дизайнерът Анастасия Велева и артистът и преподавател по български народни танци Емил Рангелов в студиото на "Социална мрежа".

Фолклорни ансамбли на български емигранти от цял свят се срещнаха във Велико Търново

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова