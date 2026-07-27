Софийската районна прокуратура проверява сигнал за насилие над няколко деца в столична ясла. Сигналът е подаден от родители, които забелязали нараняване на ухото на своето дете. Кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев потвърди за случая и че от кадрите се вижда как служителката удря, влачи по пода няколко деца и ги дърпа за ушите.

Възпитателката вече е освободена от детската ясла. Оттам уверяват, че други подобни случаи при грижата за децата няма.

„В районната администрация получихме сигнал от родители за извършено насилие над детето им. Незабавно разпоредих проверка и уведомих компетентните органи. Извършихме проверка съвместно с Първо районно полицейско управление. На базата на информацията от камерите, които са разположени почти навсякъде в яслата и са с висока резолюция, се потвърдиха опасенията, посочени в сигнала”, коментира Георгиев в ефира на „Здравей, България”.

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По думите му на записите се вижда как един от възпитателите в яслата дърпа дете за ухото. „Не бих искал да навлизам в повече подробности, тъй като в момента се води разследване. От вчера има и преписка в СГП по темата. Затова изчакваме компетентните органи да се произнесат. В нито една детска градина или ясла няма място за подобно поведение. Като районен кмет няма да позволя това да се случва в детските заведения в нашия район. Уведомил съм и дирекцията на Столичната община и съм изпратил писмо до директора на яслата с искане за дисциплинарно освобождаване на въпросната служителка”, заяви Георгиев.

Той коментира още, че става въпрос за инцидент, който касае един работен ден, но засяга няколко деца. „Щом прокуратурата е сезирана по случая, очевидно не става въпрос само за едно подръпване на ухо. Дори и да ставаше дума само за такова действие, аз лично считам, че това е абсолютно недопустимо поведение в детска ясла. За периода, в който съм кмет на района, нито веднъж не съм получавал подобен сигнал. Затова съм изключително притеснен и разочарован от ситуацията”, допълни кметът на район „Изгрев“.

Директорът Елена Атанасова коментира, че въпросната възпитателка работи в детското заведение от една година. Преди това е била йога учител. „Такъв служител няма място сред нас. Това се случва в отсъствието на други колеги. Поискано е обяснение от целия персонал в групата и никой не е видял, но записите от камерите показват какво се е случило. Не съм очаквала подобно нещо от нея, защото тя е преподавател по йога, ерудиран човек. Потресена съм от случая”, каза Атанасова.

„Когато си прекратих отпуската, за да разследвам случая, тя си взе болничен и изпрати своето обяснение по електронната поща, в което пише, че няма физически контакт с определеното дете, чиято майка е подала оплакване”, коментира още директорът.

Психологът на детската ясла Ирена Василева посочи, че това категорично е изолиран случай. „Децата идват с желание, чувстват се обичани и добре при нас”, каза тя. И допълни, че служителите, които постъпват на работа, не минават проверка за психическата им подготовка.

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