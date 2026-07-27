Франция е арестувала 162 души във връзка с предполагаеми умишлени палежи, свързани с горски пожари, от 6 юли насам, докато страната се справя с безпрецедентен сезон на пожари, съобщи вътрешният министър Себастиен Лекорню.

„От 6 юли насам вече са извършени 162 ареста“, написа Лекорню в X.

Той добави, че „силите за сигурност са напълно мобилизирани за установяването на извършителите на палежи. Те ще бъдат открити, арестувани и ще понесат отговорност за действията си пред съда“.

Министърът заяви, че от началото на годината Франция вече е регистрирала 13 566 горски пожара или огнища, като са изгорели 116 085 хектара, което надхвърля предишния рекорд от 72 000 хектара през 2022 г.

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Лекорню посочи, че 9 от 10 горски пожара са причинени от човешка дейност, а повечето са резултат от небрежност – например изхвърлени цигарени фасове, барбекюта или строителни дейности, извършвани без необходимите предпазни мерки.

Той призова гражданите да предприемат превантивни мерки, включително да отлагат строителни дейности при висок риск от пожари, да почистват растителността около имотите си и да избягват пушенето в близост до суха растителност.

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Министърът допълни, че някои пожари са били умишлено предизвикани, като подчерта, че палежът е престъпление, което според френското законодателство се наказва с до 15 години затвор.

Президентът на Франция Еманюел Макрон посети зоната във Франция, засегната от огъня, предадоха световните агенции. Той призова местните жители и пожарникарите са бъдат силни и заяви: „Ще спечелим тази битка заедно“. Макрон обаче призна, че овладяването на огромните пожари ще отнеме време.

Френският лидер похвали пожарникарскитне екипи, които са успели да спрат напредъка на огъня, но предупреди, че битката все още е е спечелена. „Седмиците, които предстоят, ще бъдат трудни“, заяви Макрон. „Наясно сме, че ще трябва да засадим наново дърветата и да изградим една различна гора, защото трябва да се адаптираме към трайните последици от изменението на климата, както и към натиска от жилищното строителство и туризма, който се засили през последните десетилетия“, подчерта френският президент по време на визитата си в кризисния щаб на Департаменталния оперативен център на пожарната и спасителните служби в Бордо.

Заради огнената стихия във Франция над 220 000 души бяха евакуирани. Макрон опита днес ситуацията като безпрецедентна и като най-тежката, свързана с пожари от Втората световна война насам. На терен в засегнатата зона са хиляди пожарникари. Има и постоянна ротация на самолети, изсипващи вода и противопожарни препарати. Около 12 държави са предоставили самолети, хеликоптери, пожарникари и друга помощ както на Франция, така и на съседна Испания, която също се бори с безпрецедентни пожари. Общо пожарите в двете страни са принудили над 330 000 души да напуснат домовете си.

Редактор: Цветина Петрова