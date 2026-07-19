Мъж е задържан в Париж, след като е запалил огън с намерението, по собствените му думи, да подпали Булонския лес – един от „зелените дробове“ на френската столица, съобщи "Франс прес", позовавайки се на местната полиция.

Арестът е извършен само няколко дни след опустошителния пожар, засегнал гората Фонтенбло, на 60 километра югоизточно от Париж.

Голям пожар край Париж изпепели близо 1900 хектара, двама са задържани (ВИДЕО)

Служителите на реда са били уведомени в петък вечерта за възникнал пожар в Булонския лес. При пристигането си на място те констатирали горящ огън върху купчина храсти, който вече се е разпространявал към ствол на дърво. Полицаите са успели бързо да ограничат, а след това и да потушат пламъците с помощта на пожарогасители.

По време на операцията те са задържали 23-годишен мъж, който се е намирал на мястото. Той е признал пред униформените, че е имал намерение умишлено да подпали гората. Парижката прокуратура съобщи, че е удължила срока за задържането на младежа.

Инцидентът се случва на фона на изключително тежка ситуация с огнените стихии във Франция. Пожарите, избухнали по-рано през седмицата в гората Фонтенбло, изпепелиха около 2200 хектара.

Повече от 32 000 хектара са били засегнати от пожари във Франция от началото на годината досега. Това е повече от площта, опожарена през целия пожароопасен сезон през 2025 г., като нито един регион не е бил пощаден.

Освен Франция, европейски държави като Португалия, Испания и Гърция, както и в по-малка степен Германия, са засегнати от тежки горски пожари. Те са подхранвани от зачестяващите горещи вълни и сушата в резултат на изменението на климата.

Редактор: Мария Барабашка