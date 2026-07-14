Снимка: АП, Видео: Reuters
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Властите разследват версията за умишлен палеж. Евакуирани са 1000 души
Мащабните горски пожари в района на Фонтенбло, южно от Париж, продължават да се разрастват, принуждавайки около 1000 души да напуснат домовете си. Огнената стихия вече е изпепелила близо 1900 хектара горски масиви, а френските власти мобилизираха безпрецедентни сили за овладяването ѝ.
Firefighters work to contain a wildfire in Fontainebleau, a historic forest near Paris, with fire engines and water-bombing aircraft, as much of western Europe simmered in a string of heatwaves https://t.co/MbFOAAE9So pic.twitter.com/xsVsGgug42— Reuters (@Reuters) July 14, 2026
Пожарът избухна на 12 юли в прочутата гора Фонтенбло, разположена на около 60 километра от френската столица. Ден по-късно в района възникна и второ огнище, което допълнително усложни ситуацията. Огънят се разпространява в местност, известна със своите туристически маршрути, скални масиви за катерене и историческо значение като бивше кралско ловно поле.
🚨 🔥 ✈️ Incendie de #Fontainebleau - Les Canadairs écopent sur la Seine dans un ballet majestueux.@SecCivileFrance— COTAM Fleet & co (@CotamFleet) July 14, 2026
Suivi live 👉 https://t.co/Sv95gPaAAM pic.twitter.com/3I041YOpdw
Огромен пожар край Париж блокира жп линии и магистрали (ВИДЕО)
A Canadair scooping from a local river to fight the #Fontainebleau Fire, these water bombers were deployed to the Paris region for the first time ever for this fire. pic.twitter.com/dhc7QZkWo6 https://t.co/dhc7QZkWo6 https://t.co/BfU30jE5kj— FireMap.live 🔥🌎 (@disaster_db) July 13, 2026
Според вътрешния министър Лоран Нунез пламъците са достигнали на няколко километра от двореца Фонтенбло, което е наложило разполагането на значителни противопожарни ресурси. В борбата с огъня участват около 850 пожарникари, подпомагани от самолети и хеликоптери за гасене на пожари.
NOW: A dangerous forest fire is approaching residential areas in the Fontainebleau Forest, Seine-et-Marne, Île-de-France, near Paris, France, with evacuations now underway.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 13, 2026
More than 800 hectares have already burned. For the first time in the Paris region, two Canadair water… pic.twitter.com/CnrHlSE0TT
За първи път при подобна ситуация в района на Голям Париж са мобилизирани четири самолета Canadair, както и два самолета Dash и три противопожарни хеликоптера. Само до понеделник вечерта авиацията е извършила 187 пускания на вода върху засегнатите територии.
Заради пожарите временно беше затворен участък от магистралата между Париж и Лион, а движението на високоскоростните влакове в района също беше нарушено.
Горският пожар във Франция изпепели територия, по-голяма от Париж
Властите разследват версията за умишлен палеж. Двама души вече са задържани по подозрение, че са свързани с възникването на пожарите. Междувременно френските правоохранителни органи съобщават, че от началото на сезона в страната са арестувани общо 59 души по подозрение за предизвикване на пожари, като част от тях са известни на властите с подобни прояви и преди.Редактор: Цветина Петкова
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