Властите разследват версията за умишлен палеж. Евакуирани са 1000 души

Мащабните горски пожари в района на Фонтенбло, южно от Париж, продължават да се разрастват, принуждавайки около 1000 души да напуснат домовете си. Огнената стихия вече е изпепелила близо 1900 хектара горски масиви, а френските власти мобилизираха безпрецедентни сили за овладяването ѝ.

Пожарът избухна на 12 юли в прочутата гора Фонтенбло, разположена на около 60 километра от френската столица. Ден по-късно в района възникна и второ огнище, което допълнително усложни ситуацията. Огънят се разпространява в местност, известна със своите туристически маршрути, скални масиви за катерене и историческо значение като бивше кралско ловно поле.

Огромен пожар край Париж блокира жп линии и магистрали (ВИДЕО)

Според вътрешния министър Лоран Нунез пламъците са достигнали на няколко километра от двореца Фонтенбло, което е наложило разполагането на значителни противопожарни ресурси. В борбата с огъня участват около 850 пожарникари, подпомагани от самолети и хеликоптери за гасене на пожари.

За първи път при подобна ситуация в района на Голям Париж са мобилизирани четири самолета Canadair, както и два самолета Dash и три противопожарни хеликоптера. Само до понеделник вечерта авиацията е извършила 187 пускания на вода върху засегнатите територии.

Заради пожарите временно беше затворен участък от магистралата между Париж и Лион, а движението на високоскоростните влакове в района също беше нарушено.

Горският пожар във Франция изпепели територия, по-голяма от Париж

Властите разследват версията за умишлен палеж. Двама души вече са задържани по подозрение, че са свързани с възникването на пожарите. Междувременно френските правоохранителни органи съобщават, че от началото на сезона в страната са арестувани общо 59 души по подозрение за предизвикване на пожари, като част от тях са известни на властите с подобни прояви и преди.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking