Френският президент Еманюел Макрон обяви днес "нулева толерантност" към палежите, след като горски пожари опустошиха хиляди хектари във Франция.

Десетки хора са арестувани в цялата страна за умишлено или по непредпазливост предизвикани пожари, докато Франция преживява поредица от силни горещи вълни от май насам. Около 35 000 хектара са засегнати от пожари - повече, отколкото през целия пожароопасен сезон на 2025 година, съобщават властите.

"Франция никога не се е сблъсквала с толкова много огнища на пожари в цялата страна от края на Втората световна война насам", заяви Макрон по време на посещение в гората Фонтенбло, където над 2 000 хектара са засегнати от пожари от 5 юли насам. "Тук, както и навсякъде другаде във Франция, ще има нулева толерантност към извършителите на палежи, защото именно нашата национална територия е под удар всеки път, когато избухне пожар", добави той.

Голям пожар край Париж изпепели близо 1900 хектара, двама са задържани (ВИДЕО)

Около 1 000 жители бяха принудени да напуснат домовете си, докато пожарите се разпространяваха в гората на около 60 километра югоизточно от Париж - рядък случай на пожар в северната част на страната. Няколко души са задържани във връзка с инцидента.

Смята се, че искри от техника, използвана за ремонтни дейности по главната магистрала А6, свързваща столицата с югоизточната част на страната и минаваща покрай гората, са предизвикали огъня. Ръководителят на строителната компания и двама работници ще бъдат изправени пред разследващ съдия по подозрение за непредумишлено унищожаване на имущество.

В сряда двама 18-годишни, единият от които е доброволен пожарникар, бяха привлечени към наказателна отговорност и задържани под стража.

Макрон обяви кампания за набиране на средства за възстановяване и опазване на гората, която е биосферен резерват на ЮНЕСКО.

Редактор: Дарина Методиева