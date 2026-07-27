Европа осъзна, че изостава и започва да се променя. Промяната става бавно, но вече е стартирала. Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS българският евродепутат от групата на ПЕС и бивш външен министър Кристиян Вигенин. Той коментира актуалните реформи в ЕС от последната година, които ще кулминират с приемането на новата многогодишна финансова рамка.

На първо място, Вигенин изтъква осъзнаването в сърцето на континента, че нещо не е наред. "На първо място - има едно ясно осъзнаване, че Европа изостава като конкуренция, като нови технологии, като индустрии на бъдещето, биотехнологии, дигитални решения. После - виждаме, че собствената ни остаряла индустрия се задъхва не само заради конкуренция, но и заради нашите си правила. На компаниите се налага да спазват правила, които - може би - не са най-важните, най-умните, отишли са отвъд това, което е прагматично. От тази гледна точка се правят опити да решим тези проблеми", казва той.

Той признава, че Европа е бавна в промените и че понякога регулациите вършат негативна услуга на европейската икономика. "Европа е много тромава. Всъщност винаги съм казвал, че не са регулациите, те просто трябва да са умни. Защото, разбира се, те трябва да подтикнат компаниите към иновации, нови технологии, в които да сме първи. Това бяха причините за тези решения, свързани със Зелената сделка, ние трябваше да сме водещи. Оказа се, че част от тези регулации са пречка, а през това време други големи пазари правеха анализи и започнаха да водят", споделя Вигенин.

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Вероятно най-голямата реформа, която предстои е свързана с многогодишната финансова рамка. Какво се променя? "Две големи промени - накъде отиват средствата и как се харчат. Първо - Комисията счита, че имаме нови приоритети и много повече средства трябва да се насочат към конкуренция, сигурност и отбрана. Много повече средства ще отидат към оръжия и проекти, но и целия комплекс, който засяга отбраната - инфраструктура, мобилност, здравеопазване дори. В същото време оценката е, че за да дойдат тези пари отнякъде - намаляват се парите за кохезия, за земеделие", заяви Вигенин.

Оценката

Дами и господа, прекалено малко говорим за Европа. Да, всички се интересуваме от поредния пакет санкции срещу Русия, от това кой какво и на каква цена е поискал, всички знаем, че Германия е в криза, всичко много разбираме от темата "Зелена сделка", но малко говорим за нашата Европа, за нейните вътрешни и външни проблеми, които пряко засягат нас – европейците. Това ще се опитаме да направим днес. Ще се опитаме да говорим за онази Европа, която ни позволи да живеем живота, който живеем.

Защото, докато ние гледаме навън – към Вашингтон, към Москва, към Пекин – вътре в Брюксел се случва нещо не по-малко важно. Европа тихо преразглежда собствените си правила. Нарича го "опростяване". На практика е нещо друго – признание, че системата, която сама си е изградила през последното десетилетие, е станала твърде тежка дори за себе си. Тази система не е абстракция за нас.

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Всяко ново правило за отчетност, всяко изискване към бизнеса, всяка регулация за климата или изкуствения интелект в крайна сметка минава през българска фирма, българска заплата, българска цена на рафта в магазина. Когато Брюксел решава да облекчи или затегне нещо, ефектът пристига тук със закъснение от месеци, но пристига непременно – независимо дали го забелязваме навреме. И точно затова е важно да знаем не само какво решава Съюзът, а кой го решава от наше име.

Зад всеки такъв пакет стоят конкретни хора, конкретни преговори, конкретни компромиси между политически групи, които рядко стигат до вечерните новини у нас. А някои от тези хора са наши сънародници, седящи на масата в момента, в който се пишат правилата, по които ще живеем следващите години. Затова тази вечер няма да говорим за поредната криза отвън. Ще говорим за реформата отвътре – за десетките пакети, известни като "Омнибус", с които Брюксел маха бюрокрация, преразглежда "Зелената сделка" в детайли, пипа собствения си Акт за изкуствения интелект.

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Ще говорим и за това как български евродепутати не просто присъстват, а пишат част от тези правила – с последствия за десетки хиляди европейски компании, включително български. Ще говорим за парите. Кой ги дава, кой ги взима, накъде тръгва бюджетът на Съюза за следващата година – последният по стария модел, преди да влезем в нова финансова рамка. И ще говорим за най-неудобния въпрос от всички: дали Европа, докато опростява правилата си, не отслабва точно нещата, заради които сме я изградили.

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Редактор: Ивайла Маринова