Няма силна и богата държава, която да няма развит капиталов пазар, който да подкрепа собствените й компании и да носи доходност на инвеститорите. Около това мнение се обединиха изпълнителният директор на Българската фондова борса доц. Д-р Маню Моравенов и изпълнителният директор на една от най-големите компании за търговия с облигации у нас и Европа Антон Панайотов. Те бяха основните гости в предаването „РеВизия” по NOVA NEWS в епизод посветен на възможностите за засилване на този пазар.



Какво показват числата



Когато една фирма има нужда от пари, тя може да отиде в банката и да поиска кредит. Банката е консервативна институция, която споделя риска, затова често иска обезпечение. Или казано просто банката е готова да даде пари на човек или компания, които могат да докажат, че вече имат пари. Какво правим, когато имаме само идея? Оставаме си с идеята, освен ако не намерим човек, който иска да я финансира или не съберем капитал от пазарите.



Проблемът у нас е, че българският капиталов пазар е сравнително слаб и има нужда от качествени и количествени действия, които да го подсилят.

На графиката виждате капитализацията, общата стойност, на борсите в България и други четири източноевропейски държави. Разбира се, поляците бият всички, но България много, много далеч назад в състезанието.

В същото време потенциалът е ясен. Поглед към основните индекси в тези държави и техният растеж на петгодишна база показва, че нашият СОФИКС е шампион, бием всички други.

Това личи и при растежа на много български компании. Нямам право да ви кажа имената им, но пред вас виждате ръстовете на четирите най-бързорастящи фирми на пазара и виждате феноменални числа. Проблемът - първенецът е листван освен на нашата борса, така и на борсата във Франкфурт, която му осигурява търговия и ликвидност, позволява му да расте. Трябва да направим това възможно и тук.



Това обаче може да стане през активизиране на парите в икономиката, които спят. Наричаме спящите пари депозитни пари.

Виждате числата - домакинства и фирми държат над 50 млрд. евро на депозити, на ниски лихви в банките, често изяждани от инфлацията, вместо те да работят за икономиката, бизнеса и хората, които са ги спестили. Защото разбирате сами - инвестицията в успешна компания, носи собственост, дивиденти и бъдещи печалби.

Пред вас виждате съотношението при финансиране от банки срещу капиталов пазар. ПОлша и Чехия, страниите с най-големи икономики и най-богати граждани са активирали много повече от депозитите на капиталовите пазари, за разлика от България. Макар на графиката Румъния и България да изглеждат равни - не са. Защото Румъния има повече хора, съответно повече депозити. В номинално изражение, румънският капиталов пазар е шест пъти по-голям от нашия в България.



Така че – България трябва да опита да засили, да задълбочи своя пазар и да създаде ликвидност, да качи пари в него. Как може да стане това? Вариантите са много и не е нужно да измисляме топлата вода. Като начало обаче, ще ви предложим две конкретни идеи. Едната от тях е много далеч от изпълнение, другата е почти изпълнена, макар и неособено добре. За целта ще използваме помощта на един от хората, които най-добре разбират капиталовите пазари – Антон Панайотов от "Аларик Секюритис".

И така - какво предлагаме? Първо – листване на големи държавни компании на българската фондова борса. Защо? Защото на първо място, те ще станат печеливши, ще бъдат капитализирани с частен, а не държавен капитал, ще им бъде налят свежи пари и в управлението им ще се внесе частен интерес, който ще парира поне частично корупционните практики.

Кои са тези компании? Това е въпрос на политика и прецизно решение, но кандидатите са доста.

И сега – към възможността държавата да продава облигации на своите граждани. Тоест, когато на държавата й трябват пари, да й ги дадем ние – през борсата, така че хем да получим по-висока възвръщаемост за парите си от банков депозит, хем парите от лихви да останат тук, хем държавата да даде сигнал, че борсата й е важна.

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Редактор: Станимира Шикова