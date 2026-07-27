Бюджетът за 2026 г. вече е приет, но как трябва да изглежда следващият финансов план на държавата? Темата коментираха в ефира на „Здравей, България” бившият икономически съветник на КТ „Подкрепа” Ваня Григорова и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.

Според Иванов бюджетът за 2026 г. е по-скоро довършителен, тъй като не предвижда нови политики или реформи. „Хиляди думи се изговориха по темата. Бюджет 2026 вече е факт – добър или лош, той трябва да бъде изпълняван”, заяви той.

По думите му не може да се говори за замразяване на доходите, тъй като те вече са били увеличени с 5% чрез удължителния бюджет, а това увеличение е запазено и в окончателния бюджет за годината. Иванов посочи още, че доходите в частния сектор продължават да нарастват, но нов механизъм за определяне на минималната работна заплата все още няма. „Тук вината е както на синдикатите, така и на работодателите. Те не успяха да договорят нова формула, въпреки усилията през последните две години”, каза той.

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От своя страна Ваня Григорова също определи бюджета като довършителен. Тя подчерта, че има замразяване на част от социалните плащания. „Замразяване има по отношение на майчинството и обезщетенията за безработица. Това обаче не е ново, а датира още от началото на годината”, заяви експерта. По думите ѝ правителството не е трябвало да отменя действащата формула за определяне на минималната работна заплата.

Според Иванов именно държавата носи основната отговорност за определянето на правилата. Той сподели, че настоящият механизъм не съответства нито на европейската директива за адекватните минимални работни заплати, нито на Конвенция 131 на Международната организация на труда.

Иванов посочи, че минималната работна заплата е нараснала с 55% за периода 2024 - 2026 г., докато икономическият растеж е 8,5%, инфлацията - 17%, а производителността на труда се е повишила с 4%. „Настоящият механизъм е несправедлив. Затова е правилно да бъде отменен и да се изработи по-обективен модел. Минималната работна заплата трябва да се договаря между работодателите и синдикатите”, подчерта той.

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Григорова защити идеята за договаряне на минималните възнаграждения по икономически сектори по модела на редица западноевропейски държави. „Това е стандартна практика в Западна Европа и би въвело философията на европейската директива. Ако работодателите не искат да преговарят, а правителството не защитава интересите на работещите, отново ще се стигне до замразяване, включително и на минималната работна заплата”, заяви тя.

Според нея именно държавата трябва да насърчава преговорите между синдикатите и работодателите, вместо да допуска блокиране на процеса.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова