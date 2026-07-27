След поредния тежък пътен инцидент на автомагистрала „Марица“, при който загинаха трима души, сред тях и дете, председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев и адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи призоваха за спешни промени в политиката за пътна безопасност. В ефира на „Твоят ден“ двамата бяха категорични, че трагедиите няма да намалеят без реални действия.

Специалистите настояват държавата спешно да създаде експертен съвет и той да се заеме с мащабна реформа - като дадоха идеи за краткосрочни и дългосрочни мерки - изчистването на растителността около пътя, особено на места, където шофьорите се включват в натоварено движение, както и ревизия на знаците. Сред по-дългосрочните са и такива, които отдавна се обсъждат - например по-малко камиони и тирове по най-натоварените маршрути , за да се ограничи изпреварването и опасността от челен сблъсък.

Георгиев разкритикува институциите, че въпреки множеството заседания и анализи, липсват видими резултати. По думите му страната се нуждае от цялостна реформа и от експертен съвет с доказани специалисти, който да предложи конкретни и изпълними мерки. „Говорихме много, показахме много, но почти нищо не се направи от онези, от които зависи да има реален резултат“, заяви той.

Експерти настояха за спешни мерки и задълбочено разследване след тежките катастрофи

Според Георгиев безопасността на движението зависи от множество фактори, а не само от изграждането на мантинели или провеждането на обществени поръчки. Той настоя за пълна ревизия на пътната сигнализация, поддръжката на крайпътната растителност и начина, по който се изразходват средствата за тези дейности. Като положителен пример Георгиев посочи засиления контрол върху обучението на бъдещите шофьори в София, който според него вече дава резултат.

Адвокат Илия Тодоров подчерта, че нито един шофьор не излиза на пътя с намерение да причини катастрофа, но през летните месеци интензивният трафик неминуемо води до повече тежки инциденти. Той призова да бъде възстановено ограничаването на движението на тежкотоварни автомобили в най-натоварените дни и часове, тъй като присъствието им увеличава риска от фатални последици при сблъсък с лек автомобил.

Какви мерки предлагат специалистите след поредицата тежки катастрофи на пътя

По думите му държавата може сравнително бързо да предприеме и редица по-лесни мерки – да почисти растителността, която ограничава видимостта по кръстовищата, да направи ревизия на пътните знаци и ограниченията на скоростта, както и да подобри маркировката. Тодоров подчерта, че успоредно с това са необходими и дългосрочни инвестиции в обходни трасета, паркинги за тежкотоварни автомобили и завършване на ключови магистрални участъци, за да бъде изведен транзитният трафик извън населените места.

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Редактор: Цветина Петкова