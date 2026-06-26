Намаляването на жертвите по пътищата изисква дългосрочна държавна политика, съчетана с по-добра инфраструктура, ефективен контрол и промяна в поведението на водачите. Само съвкупността от тези мерки може да доведе до реален спад на тежките пътни инциденти. Около тази теза се обединиха инж. Георги Златев от Българската браншова камара „Пътища“ и Ивайло Славков, който е автоинструктор и член на УС на Съюза на българските автомобилисти.

Двамата експерти изразиха съболезнования към близките на загиналите при последните тежки инциденти, сред които и катастрофите на автомагистрала „Тракия“, и край Мездра, при които живота си загубиха деца и млади хора.

Експерти настояха за спешни мерки и задълбочено разследване след тежките катастрофи през вчерашния ден

Според Ивайло Славков причините за високия пътен травматизъм са комплексни и включват липса на достатъчна култура на движение, ниска лична отговорност и недостатъчен контрол върху нарушителите. По думите му България продължава да губи човешки животи въпреки многобройните стратегии и обещания за подобряване на пътната безопасност.

Сериозен акцент в разговора беше поставен върху трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която тежкотоварен камион премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното движение. След инцидента отново се появиха въпроси защо по българските магистрали не се използват бетонни разделителни съоръжения.

Инж. Георги Златев обясни, че според европейските стандарти няма значение дали ограничителната система е метална, бетонна, или изградена от друг материал. Важното е тя да отговаря на изискванията за задържане на превозни средства при определени параметри на удара. По думите му бетонните бариери също не са универсално решение и при определени обстоятелства могат да бъдат преодолени от тежкотоварни автомобили.

Той подчерта, че в Европа всички ограничителни системи преминават през строги тестове и се класифицират според способността си да задържат различни видове превозни средства. Според него основният проблем не е материалът на съоръжението, а необходимостта от цялостно обследване и модернизиране на остарелите системи по пътната мрежа.

Златев припомни, че още през 2024 г. са въведени актуализирани изисквания за безопасност на ограничителните системи и е предвидено обследване на съществуващите съоръжения. По думите му обаче сроковете текат, а реалните действия все още липсват.

Мантинели или бетонни ограничители: Кои съоръжения са по-ефективни при тежки инциденти?

Експертът настоя за спешни мерки по отношение на тежкотоварния трафик. Сред предложенията му са задължително оборудване на камионите с видеорегистратори, ограничаване на скоростта им до 80 км/ч по автомагистралите и забрана за движение в изпреварващата лента.

Според него контролът върху тежкотоварните превозни средства остава сериозно занижен, а координацията между контролните институции е недостатъчна. Златев посочи, че липсата на ефективни проверки позволява движение на камиони с технически неизправности, износени гуми или манипулирани тахографи.

На свой ред Ивайло Славков постави контрола като основен фактор за ограничаване на катастрофите. Той даде пример с тежкотоварни автомобили, движещи се с превишена скорост в изпреварващите ленти на столичния околовръстен път, без да бъдат санкционирани.

„Без сериозен и постоянен контрол няма как да постигнем промяна. Не е достатъчно да се правят анализи и стратегии, ако те не водят до реални действия“, заяви Славков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова