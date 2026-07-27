Откриха тялото на 68-годишния Крум Ефремов от село Долна Рибница, община Петрич, който беше обявен за издирване, в местността Корил в землището на село Право бърдо. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Сигналът за намерен починал мъж е получен в следобедните часове на 26 юли в Районното управление в Петрич. Пристигналите на място полицейски служители са установили, че починалият е издирваният 68-годишен мъж.

Полицията издирва 68-годишен мъж от петричкото село Долна Рибница

При първоначалния оглед не са констатирани видими следи от насилие. Предстои извършването на съдебномедицинска аутопсия, която да установи точната причина за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство, съобщава кореспондентът на БТА в Петрич Деница Кючукова.

Крум Ефремов беше в неизвестност от 25 юни. От полицията в Благоевград бяха разпространили информация за издирването му и призоваха гражданите, които разполагат с данни за местонахождението му, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Редактор: Станимира Шикова