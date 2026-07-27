56-годишният бизнесмен Владимир Янков е бил открит мъртъв в дома си в Банкя след сигнал за пожар, съобщава "24 часа" . Тялото е силно овъглено и е намерено от пожарникари, пристигнали на място, за да гасят огъня.

Янков е открит мъртъв в една от стаите на къщата. Към момента на място продължава оглед, а разследващите работят по всички възможни версии за случилото се, включително и тази за умишлено убийство.

Бизнесменът се е занимавал с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Според информацията той не е бил замесван в конфликти или публични скандали и не е имал проблеми с органите на реда.

Очаква се след приключването на огледа и назначените експертизи да стане ясно каква е причината за пожара.

Редактор: Ралица Атанасова