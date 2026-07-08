Снимка: iStock
-
Втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара
-
Прокурорската колегия на ВСС ще обсъди временното отстраняване на Емилия Русинова
-
Правната комисия обсъжда преминаване към изцяло машинно гласуване
-
Проф. Пиргова: Едва ли е толкова лесно да се поиска оставка на конституционен съдия
-
Вежди Рашидов: Радев не е виновен за първоначалния договор с "Боташ"
-
Велизар Шаламанов за срещата на върха на НАТО: Очаквам европейската част на алианса да стане още по-силна
Обсъждането на трите план-сметки вчера продължи близо 10 часа
След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса – се очаква бюджетите да влязат за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии.
Последен вчера беше гласуван Държавният бюджет за 2026 година. Обсъждането на трите план-сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни критики са отправени срещу заложения дефицит от 5,7% от БВП.
Министерство на финансите пласира дълг в размер на 2,5 млрд. евро на международните пазариРедактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни