След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса – се очаква бюджетите да влязат за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии.

Последен вчера беше гласуван Държавният бюджет за 2026 година. Обсъждането на трите план-сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни критики са отправени срещу заложения дефицит от 5,7% от БВП.

Министерство на финансите пласира дълг в размер на 2,5 млрд. евро на международните пазари

Редактор: Дарина Методиева