Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде "Асошиейтед прес". Това е поредната размяна на удари между двете страни, която застрашава временното споразумение за прекратяване на военните действия между тях.

Очаква се ударите да засегнат различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители. В изявление, публикувано в социалните мрежи, Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че американските сили са нанесли ударите, „за да наложат тежки последствия за вземането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут“.

Американски официален представител посочи, че военните са насочили ударите си срещу ирански системи за противовъздушна отбрана, системи за брегово наблюдение, ракети „земя-въздух“, както и срещу площадки за изстрелване на противокорабни крилати ракети и дронове. "Ирански пристанищни съоръжения също са сред целите", добави той.

Друг американски официален представител заяви, че ударите вероятно ще продължат няколко часа.

Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в град Кешм и в Бандар Абас.

Срещата на върха на НАТО в Турция - кои са основните теми в дискусиите

Подобна серия от ирански атаки срещу кораби и ответни удари от страна на САЩ имаше и в края на миналия месец, но новите удари се отличават с това, че се случват, докато президентът на Щатите Доналд Тръмп е в Турция за срещата на върха на НАТО, отбелязва АП.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че американската атака срещу Иран нарушава първата и втората точка от Меморандума за взаимно разбирателство от Исламабад, съобщи иранската агенция "Фарс". Заместник-министърът на външните работи добави, че през последните три седмици САЩ многократно са нарушавали условията на споразумението.

Редактор: Дарина Методиева