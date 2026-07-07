Мрежа, внесла в Европа над 200 000 фалшиви презервативи, произведени в Китай, беше разкрита, съобщиха представители на ЕС.

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) заяви, че продуктите са били иззети в Румъния, Сърбия и Испания, а разследването ги е проследило до един доставчик в Китай.

Презервативите са използвали логото на „добре позната марка“ и са били декларирани като играчки, за да бъде избегната по-строга проверка. ОЛАФ посочи, че е установила източника на мрежата с помощта на китайските власти.

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„Фалшивите презервативи са опасни. Те не са тествани, не са контролирани и не са безопасни“, заяви генералният директор на ОЛАФ Петр Клемент. „Те могат да доведат до разпространение на инфекции, предавани по полов път“, добави той.

От съобщението не става ясно дали китайският доставчик или други участници във веригата са били санкционирани.

Редактор: Ивета Костадинова