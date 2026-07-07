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Въпросът е какво ще коства това на България, коментира енергийният експерт
Замразяването на договора с „Боташ” е радостен факт. Всички плащания, които се трупаха като дълг, се замразяват. Не става ясно обаче дали ще останат дължими в бъдеще, или изобщо няма да се плащат. Това коментира в предаването „Пресечна точка” Иван Хиновски, председател на УС на Българския енергиен и минен форум.
„По онова време имаше външнополитически причини договорът да бъде сключен. Условията бяха форсмажорни – имаше явни сигнали от чужди разузнавания, че се готвят атентати на „Турски поток”. Това е водещият елемент. Очакваше се и спиране на транзита по „Турски поток”, дори и да е в експлоатация. Тоест единствената връзка за Централна Европа и Украйна оставаше през турската газопреносна система”, каза Хиновски.
Какво означава за България замразяването на договора с „Боташ“
Той обаче смята, че срокът и транзитните такси не са били изгодни за нас.
„В момента има условия за предоговаряне. Въпросът е какво ще коства това на България”, каза Хиновски.
Какво следва за България след замразяването на договора с "Боташ"
„Какво залага България срещу това? Дали изграждането на нови високоволтови линии, за които се съмнявам, че ще са изгодни за България”, коментира още той.Това означава проникване на евтина електроенергия у нас и може да застраши нашата вътрешна конкурентоспособност.
Със замразяването на договора България плаща само за капацитет, ако ни се налага да ползваме. А при предоговарянето трябва да се обърне внимание на алтернативите, от какво има нужда Турция и даде пример с водата.
Повече гледайте във видеотоРедактор: Ина Григорова
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