Днес е Световен ден на целувката – дата в международния календар, която в популярните източници се свързва с Великобритания и идеята да бъде отделен специален ден за един от най-универсалните човешки жестове на близост и привързаност.

Според разпространената история инициативата възниква в Обединеното кралство, като целта е да се припомни, че в забързаното ежедневие хората все по-често заменят естествените прояви на емоция с формални социални ритуали. В някои публикации се посочва, че идеята е получила международна популярност в края на XX век и е била символично призната в глобален контекст, макар официалният статут да варира според различните източници.

Целувката, отвъд романтичния си заряд, е и сложен биологичен и социален феномен. Изследвания в областта на психологията и невробиологията показват, че по време на целувка мозъкът отделя допамин, серотонин и окситоцин – хормони, свързвани с удоволствие, привързаност и усещане за доверие. Именно затова този жест често се определя като един от най-интимните и емоционално заредени междуличностни контакти.

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Интересен факт е, че при една целувка се обменят милиони микроорганизми, което на пръв поглед звучи стряскащо, но всъщност може да допринесе за „обучението“ на имунната система. Учените дори говорят за своеобразен „микробиален отпечатък“, уникален за всяка двойка.

Културните различия също са съществена част от историята на целувката. В някои общества тя е предимно романтичен акт, докато в други е социален поздрав – например по бузата, без интимен контекст. В Европа и Латинска Америка подобни жестове са част от ежедневната комуникация, докато в други региони на света са значително по-рядко срещани.

Световният ден на целувката остава по-скоро символичен, отколкото комерсиален празник, за разлика от Свети Валентин. Въпреки това той се отбелязва в различни държави с инициативи, кампании и любопитни събития, които напомнят, че един от най-простите човешки жестове остава и един от най-силните носители на емоция.

Любопитен рекорд, вписан в „Гинес“, е най-дългата целувка, продължила над 58 часа – постижение, което показва докъде може да стигне човешката издръжливост в името на символиката и любовта.

Редактор: Цвета Лазаркова