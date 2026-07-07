В Анкара започва срещата на върха на НАТО, на която лидерите на страните членки ще обсъдят ключови въпроси, свързани със сигурността на фона на продължаващата война в Украйна и нарастващото напрежение в Близкия изток. Сред основните теми в дневния ред е предложението държавите от Алианса постепенно да увеличат разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г.

В студиото на предаването „Твоят ден“ полк. Вилис Цуров, председател на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, и Пламен Димитров от „Българско геополитическо дружество“ коментираха очакванията си за форума, както и актуалната геополитическа обстановка.

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„Трудно е да се прогнозира каква ще бъде позицията на американския президент“, заяви Пламен Димитров. По думите му също толкова трудно е да се предвиди каква стратегия ще възприемат европейските лидери в отношенията си с него.

Полк. Цуров подчерта, че основната цел на подобни срещи е укрепването на единството между съюзниците в НАТО. Според него форумът може да доведе до по-консолидирана позиция по отношение на подкрепата за Украйна, както и до конкретизиране на бъдещите отбранителни способности на Алианса - както по отношение на финансовите ангажименти, така и на развитието на военния потенциал.

От своя страна Пламен Димитров изрази мнение, че продължаващата подкрепа за Украйна ще остане ключов фактор за единството в Алианса. Той обаче отбеляза, че евентуална промяна в политиката на президента Доналд Тръмп би могла да се превърне в сериозно предизвикателство за общата позиция на съюзниците.

По повод намерението на украинския президент Володимир Зеленски да поиска лиценз за производство на американски ракети за противовъздушна отбрана Patriot, полк. Цуров заяви, че Украйна разполага с достатъчно развит индустриален капацитет, за да реализира подобен проект.

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“Бюджетът е нещо от изключително значение, което ще бъде обсъдено на срещата. Важно е да се изтъкне, че това не е бюджет на НАТО, а национален отбранителен за всички страни”, поясни Димитров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов