Безпилотен летателен апарат (дрон) за нуждите на Районно управление – Карнобат бе предоставен днес от Община Карнобат. С това Карнобатска община стана първата в област Бургас, която закупува дрон за полицейски нужди, правейки още една стъпка към повишаване на обществената сигурност и модернизиране възможностите на органите на реда.

Кметът на община Карнобат - Георги Димитров официално предаде дрона на Началника на Районно управление - Карнобат главен инспектор Николай Ангелов в присъствието на заместник-кмета Георги Куцаров и служители на полицейското управление.

Експерти: Русия е наблюдавала с дронове европейски ядрени обекти в продължение на 18 месеца

Новата техника ще подпомага ежедневната работа в превенцията и противодействието на престъпността, както и при осъществяването на контрол върху обществения ред на територията на Карнобатска община. Безпилотният летателен апарат ще се използва при охрана на масови обществени мероприятия, наблюдение на рискови участъци от пътната инфраструктура, както и при тежки пътнотранспортни произшествия.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Той ще бъде особено ценен и за наблюдение на труднодостъпни райони, малки населени места и земеделски земи, където достъпът на полицейските екипи често е затруднен. Дронът ще разшири възможностите на служителите на реда и при провеждането на издирвателни и спасителни операции, включително при случаи на изчезнали хора в гористи и пресечени местности. Чрез въздушното наблюдение ще се осигури по-ефективен мониторинг на критични зони и по-бърза реакция при пожари, природни бедствия и други извънредни ситуации.

Към момента служители на Районното управление - Карнобат преминават необходимото обучение и процедура по сертифициране, за да бъде експлоатацията на безпилотния летателен апарат изцяло съобразена със законовите изисквания.