Два пожара горяха в района на петричкото село Марикостиново, като по-късно вечерта бяха локализирани и потушени, предаде кореспондентът на БТА в Петрич Деница Кючукова.

Пожарникарите доизгасяват отделни вътрешни огнища, каза началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич главен инспектор Стоян Тилев.

По думите му единият пожар е бил в посока село Тополница, а другият – от страната на Марикостиново. По-големият от двата пожара е достигнал до просеката на газопровода, което е създало предпоставки за по-сериозен риск. „И двата пожара са потушени“, каза главен инспектор Тилев.

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По първоначални данни огънят е засегнал приблизително между 20 и 30 декара сухи тревни площи. В гасенето са участвали три екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и екипи на Аварийното звено към община Петрич, които са участвали в гасенето с два автомобила. В акцията са се включили около 20 души – приблизително 10 пожарникари и около 10 служители от аварийното звено.

Главен инспектор Тилев припомни, че и през миналата година в същия район е имало пожар, като причините все още не са установени.

За пожарите по-рано информира кметът на село Марикостиново Гергана Тодорова. Тя уточни, че горят сухи тревни площи, като силният вятър благоприятства бързото разпространение на огъня.

Редактор: Ина Григорова