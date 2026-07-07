Снимка: Георги Манев
РИОСВ има готовност да разположи подвижна станция за измерване на чистотата на въздуха
Пожар пламна в Регионалното депо за отпадъци край село Ракитница, Старозагорско.
Сигнал е подаден в 16:40 часа. Огънят е засегнал голяма площ.
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На място работят три екипа на пожарната. В гасителните действия са ангажирани водоноски на Община Стара Загора и специализирана техника на депото.
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Към този момент няма опасност за близките населени места. РИОСВ има готовност да разположи подвижна станция за измерване на чистотата на въздуха при необходимост.
Снимка: Георги Манев
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