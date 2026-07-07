Изминаха 1000 дни, откакто нападението на „Хамас“ срещу Израел постави началото на войната в Газа. Оттогава конфликтът се разрасна и обхвана други части на Близкия изток, а поредицата от временни примирия не успя да сложи край на насилието. На този фон палестинската въоръжена групировка обяви, че разпуска органа, който управлява Ивицата Газа от близо две десетилетия, като заяви намерение гражданското управление да бъде поето от технократски комитет.

Темата беше коментирана в студиото на Обедния информационен блок на NOVA NEWS от журналиста и анализатор на Близкия изток Мохамед Халаф.

„Хамас“ обяви разпускането на правителството си в Газа

По думите му хуманитарната ситуация в Газа продължава да се влошава, а цивилното население понася най-тежките последици от войната.

„Ситуацията е тежка. Хората плащат високата цена за глупостите на „Хамас“. Такива идеологически групировки не се интересуват от хората, а само от своите проекти. Газа беше свободна територия, имаше всичко, не на 100%, но беше по-добре“, заяви Халаф.

Според него обявеното отстъпване на властта от страна на „Хамас“ няма да доведе до реална промяна, ако организацията запази военния си потенциал и влиянието си върху институциите.

„Предаването на властта от „Хамас“ не е реално действие на промяна. Без разоръжаването на Хамас и отстраняване на цялото правителство, служители и органи на реда, това означава, че технократите, които ще дойдат, ще играят ролята на община“, коментира той.

По думите на анализатора натискът върху палестинската групировка е значителен, но хуманитарната криза остава на заден план за международната общност.

„Газа е забравена. Няма достатъчно храна и медикаменти. Вниманието се измества към други конфликти“, подчерта Халаф.

Той обърна внимание и на позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, според когото предоставянето на хуманитарна помощ и евентуалното изтегляне на израелските сили са обвързани с пълното разоръжаване на „Хамас“ и отстраняването му от властта.

1000 дни война в Газа​

Според Халаф, ако това не се случи, Израел ще продължи да разширява контрола си върху територии в Газа, особено на фона на различните международни предложения за бъдещето на региона.

В заключение той предупреди, че перспективите за траен мир остават изключително несигурни.

„Иран, „Хизбула“ и „Хамас“ никога няма да се откажат от проектите си за унищожаване на Израел и тази война няма да приключи скоро. Конфликтът ще продължи сто години, ако няма разбирателство“, каза Халаф.

По думите му възстановяването на Газа и нормализирането на живота на местното население ще бъдат възможни единствено, ако всички въоръжени формирования се оттеглят от управлението.

„Ако „Хамас“ иска хората в Газа да живеят нормално и всичко да се възстанови по план на различни арабски и европейски държави, трябва да напусне под всякаква форма. Не само „Хамас“, а и другите въоръжени групировки“, заключи той.



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Редактор: Иван Иванов