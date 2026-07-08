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Защо живеещите в район "Западен" искат да спрат строежа на 5-етажна сграда
Жители на пловдивския район „Западен” излизат тази сутрин на протест срещу презастрояването в квартала. Недоволните граждани имат и конкретен казус- зелената площ до жилищните им блокове е реституирана, а собственикът възнамерява върху имота да построи 5-етажна кооперация. Според засегнатите така се отнема единствената зелена площ около домовете им. Тази сутрин те се събират пред сградата на голямата община в центъра на Пловдив, за да изразяват недоволството си.
Преди 5 г. собствениците направиха опит за презастрояване, но живеещите в района възроптаха, събориха оградата на строежа, стигна се до протести и подписки. 5 години по-късно тази сага се повтаря.
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„Жената, която се води реститут, има много малко парче земя. На нея ѝ е продадена допълнително земя от общината, за да си направи нов ПУП. За нас това е имотна измама и е напълно незаконно. С 3 дела сме преборили този казус. В момента отново са им разрешили строеж”, посочи Лиляна Михайлова.
Тя твърди, че снахата на бившия ръководител на РДНЗК е проектант на сградата и живее на един и същи адрес жената, която е реститут. „Тук има конфликт на интереси и обвързаност”, категорична е Михайлова.
Жители в района изразиха опасенията си, че пространството е твърде малко и има опасност от катастрофи.
От Община Пловдив съобщиха за NOVA , че имотът е урегулиран с ПУП и одобрен още от предходния управленски мандат през 2019 г. Тогава той е отреден за жилищно застрояване. Към настоящия момент няма издадено разрешение за строеж.
NOVA се свърза и със собственика на реституирания имот, който твърди, че е преминал през цялата законова процедура, минал е през 3 съдебни инстанции и възнамерява все пак да построи сградата.
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