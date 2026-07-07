В свят, в който промяната вече не е периодично предизвикателство, а постоянно състояние, въпросът не е дали организациите ще се адаптират. Въпросът е как.

Именно около тази тема се събраха участниците в Executive HR MeetUp 2026 – бутикова среща на водещи HR лидери в България, организирана от CoolFit в партньорство с JobTiger и проведено в началото на юни в един от най-известните петзвездни хотели в страната - Grand Hotel Therme – част от семейството на CoolFit и Pulse, допълващ по-широката визия на компанията за благосъстоянието на хората.

Събитието постави началото на нов формат, създаден за професионалисти с дългогодишен опит, които ежедневно влияят върху развитието на хората, културата и организациите, в които работят. Срещата събра доказани експерти с над 20 години професионален опит от различни индустрии, обединени от желанието да разговарят открито за бъдещето на HR функцията и света на труда.

Това не беше традиционна конференция. Нямаше множество паралелни панели, презентации с готови отговори или аудитория, която просто слуша. Срещата беше замислена като пространство за откровен диалог между хора, които ежедневно вземат решения, формиращи организациите на бъдещето.

Под принципите на Chatham House Rule участниците имаха възможност да обсъждат свободно темите, които стоят пред HR функцията през следващите години – от развитието на изкуствения интелект до лидерството, културата и устойчивостта на хората.

Програмата беше разработена така, че да предразположи участниците да се чувстват комфортно. В първия ден, освен запознаване с базата на хотела и основните места за провеждането ѝ, те имаха възможност да разчупят леда като след официалната вечеря се включиха в уъркшоп по рисуване, а вторият ден постави основните акценти.

Централно място в програмата зае keynote сесията „HR 2026: Tipping Points & Strategic Choices“, представена от Миглена Узунова-Цекова, HR директор на А1 и Светлозар Петров, съосновател и управител на JobTiger.

Техният анализ на прехода от Human + Machine към Human × Machine постави редица въпроси, които вече са реалност за организациите: Как се управлява среда, в която хора и автономни AI системи работят рамо до рамо? Как се развиват лидерите в условията на ускорена автоматизация? Какви умения ще определят конкурентоспособността на компаниите през следващото десетилетие?

Следващите дискусии навлязоха още по-дълбоко в темите за Agentic HR, Skills-first организациите, изграждането на култура на устойчивост и преосмислянето на лидерството като инструмент за развитие на човешкия потенциал.

Но може би най-ценната част от срещата не беше в самите теми, а в качеството на разговора около тях.

Един от участниците сподели нещо, което вероятно най-добре описва стойността на формата:

„Поздравления за инициативата. Рядка възможност да общувам с колеги на моето ниво от различни бизнеси, които имат сходни интереси на моите. За мен беше полезно и изключително приятно.“

Именно това беше и една от основните цели на Executive HR MeetUp – да създаде пространство за откровен разговор между хора, които ежедневно се сблъскват със сходни предизвикателства, независимо от индустрията, в която работят. Пространство, в което опитът се споделя свободно, идеите се тестват в реален диалог, а различните гледни точки се превръщат в нови решения.

За този тип разговори обаче е необходима и правилната среда.

Grand Hotel Therme се оказа много повече от домакин на събитието. Сред минералните басейни, природата и различните начини за възстановяване, участниците имаха възможност да излязат от обичайния ритъм на ежедневието и да се потопят в среда, която естествено предразполага към по-дълбок диалог, размисъл и презареждане. Докосването до лечебната сила на минералната вода и богатството на SPA преживяванията напомни колко важни са моментите, в които успяваме да забавим темпото и да си върнем фокуса.

Тук естествено се вписва и ролята на CoolFit.

През последните години CoolFit последователно разширява своето присъствие отвъд рамките на традиционния спортен бенефит. Благодарение на екосистема, която обединява достъп до спорт, възстановяване, уелнес и преживявания, компанията все по-активно участва в разговорите за качеството на живот, организационната култура и благосъстоянието на хората.

CoolFit е естествената свързваща точка между различните бизнеси в групата – спорта и активния начин на живот чрез Pulse, възстановяването и уелнес преживяванията чрез Grand Hotel Therme, както и грижата за хората в организациите. Именно тази синергия позволява на компанията да надгражда традиционния модел на служителски бенефит и да създава по-пълноценни преживявания за своите партньори и техните екипи.

В рамките на Executive HR MeetUp 2026 компанията представи и концепцията „Culture of Calm“ в лекцията на Даниел Липчев – презумпцията, че устойчивостта не се създава единствено чрез политики и придобивки, а чрез среда и навици, които помагат на хората да управляват по-добре своята енергия, внимание и възстановяване. Защото в свят на постоянна промяна все по-често предизвикателството не е липсата на знания или умения. Предизвикателството е липсата на енергия.

Като естествено продължение на темата, участниците се включиха и в специална мобилити тренировка с Христина Стоименова, която показа как съзнателното движение може да подпомага не само физическото състояние, но и регулацията на нервната система, концентрацията и усещането за баланс.

В края на събитието остана усещането, че Executive HR MeetUp не е само първият такъв формат.

„Събитието премина прекрасно! Участниците наистина успяха да се докоснат до нашата мисия за по-активен начин на живот - подходяща атмосфера, излизане от рутината и един малко по-разчупен начин да споделят своя опит и експертно мнение“, сподели Боряна Ботева, мениджър събития в CoolFit.

Именно това е и по-голямата амбиция зад формата – да създава качествени срещи между хора със сходни професионални предизвикателства и висока експертиза, независимо дали става въпрос за HR лидери, мениджъри или специалисти.

Защото бъдещето на работата няма да бъде определено единствено от технологиите.

То ще бъде определено от хората, които умеят да съчетават лидерство, адаптивност, устойчивост и човечност.