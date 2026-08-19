Телата на двама белгийски алпинисти, изчезнали в Швейцарските Алпи преди 34 години, бяха открити, след като топящият се ледник Трифт разкри останките им.

На 26 юли турист подал сигнал за открити две тела върху ледника в Южна Швейцария, близо до границата с Италия, съобщи регионалната полиция в кантона Вале. Труповете били откарани в Института по съдебна медицина към болницата във Вале в Сион за идентификация. „Пряко сравнение на ДНК профилите официално установи, че това са двама алпинисти, изчезнали в района на Вайсмиес през 1992 г.“, се казва в изявление на органите на реда.

Двамата белгийци били на 39 и 41 години, когато изчезнали.

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Полицията във Вале поддържа списък на изчезнали лица, датиращ от 1925 г. За повечето от от тях се предполага, че са загинали във високопланински райони и реки.

Изменението на климата ускорява топенето на ледниците, а отдръпващият се лед разкрива телата на алпинисти, останали в него с години, а често и с десетилетия. Миналата година на ледник в планината Обер Габелхорн, също в кантона Вале, бяха открити кости на швейцарски алпинист, изчезнал през 1994 г.

Редактор: Дарина Методиева