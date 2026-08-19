Военен хеликоптер се включи в гасенето на горски пожар в района на врачанското село Тлачене.

Екипаж с хеликоптер „Кугър“ от 24-та авиационна база в Крумово е излетял в 13:49 ч. и подпомага от въздуха действията на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Какви са щетите след пожара във вилна зона в Мездра

Пожарът е в землището на селото.

От пожарната служба във Враца съобщиха, че на територията на областта само през вчерашния ден са възникнали 16 пожара в сухи треви, 2 в отпадъци, а 5 пожара са нанесли материални щети.