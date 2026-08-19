Противопожарната служба продължава наблюдението на площите, засегнати от пожара във вилна зона край Мездра.

Борбата с пламъците продължи повече от 10 часа. В нея се включиха 5 екипа на противопожарните служби във Враца и Мездра. На помощ беше изпратен и пожарен автомобил от Кнежа. Съдействаха доброволчески групи, екипи на общината и общинското предприятие по чистота, които доставяха вода с водоноски.

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След потушаването на огъня е установено, че са изгорели лозови насаждения, овошки и зеленчукови градини, както и 12 временни постройки. Няма пострадали хора.

Причините за възникването на пожара се изясняват. Образувано е досъдебно производство.