Най-малко 10 земетресения са регистрирани през нощта в района на град Гранада в Южна Испания, съобщиха испанските власти. Сеизмичната активност в района продължава вече пет дни и е причинила леки наранявания и щети по сгради. Много магазини, църкви и музеи са затворени, а местните власти са затворили и административни сгради като предпазна мярка. Местни медии съобщиха, че някои жители са напуснали района и са се отправили към крайбрежието, докато други са предпочели да останат навън от страх да не се срутят сградите.

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Най-силното земетресение от поредицата е било с магнитуд 3,4 и е регистрирано в 22:35 ч. (23:35 ч. българско време) във вторник. Епицентърът му е бил край Охихарес, на 7 километра южно от град Гранада, съобщи Националният географски институт на Испания. След него са били регистрирани още девет труса с магнитуд между 1,5 и 2,5, както и десетки по-слаби вторични трусове.

Около 600 души са били евакуирани от жилищни сгради, които е трябвало да бъдат проверени, съобщи представителят на регионалното правителство на южната испанска автономна област Андалусия Антонио Санс пред журналисти във вторник.

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„Очевидно няма непосредствена опасност и населението не е било изложено на риск“, каза Санс. Той добави, че все още е невъзможно да се установи пълният размер на щетите, а предварителните оценки засега показват, че има леки повреди по някои жилища.

Редактор: Станимира Шикова