Пожар избухна в сряда в местността зад автосервиз на таксиметрова фирма край Козановско шосе в Асеновград. От общинската администрация потвърдиха за инцидента и съобщиха, че кметът на града д-р Христо Грудев е на място.

Към момента няма официална информация за причините за възникването на пожара.

Снимка: Община Асеновград

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На терен работят близо 10 противопожарни екипа. Няма опасност за населението в района. В зоната на пожара няма и постройки или други сгради. Горят сухи треви и ниска растителност.

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев поддържа връзка с РИОСВ - Пловдив, които ще направят изследвания за замърсеността на въздуха. Огънят се разпростира далече от пътя, в посока язовир "40-те извора".

Снимка: Община Асеновград

Движението по околовръстното шосе на Асеновград към момента не е затворено. В района има вятър, а местността е труднодостъпна, което допълнително затруднява гасенето. На помощ към асеновградските огнеборци за потушаването на пламъците се притекоха и пожарникари от Пловдив, Стамболийски и Садово.