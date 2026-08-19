Как държавата ще връща българи от чужбина и ще стимулира вътрешната миграция чрез помощи и бонуси? Темата в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS коментираха проф. Спас Ташев от Института за изследване на човека към БАН, управленският консултант Любомир Гетов и преподавателят в катедра "Регионално развитие" в УНСС проф. Камен Петров.

„Програмата на държавата за връщането на българи от чужбина е много добра стъпка. Има нужда от насочване на средства към малките населени места. При въпросната програма със сигурност има грешки. Тя има два компонента – "Компонент 1" привлича българи от чужбина и граждани на трети страни, а "Компонент 2" обръща внимание на вътрешната миграция”, каза проф. Ташев.

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Проф. Петров коментира как работят подобни политики в другите държави. „По света с подобни програми се изразходваха много средства, но ефектът не е голям. Всеки българин, който е бил в чужбина не би напуснал добре устроено населено място, за да се върне у нас в селище, където няма канализация или връзка с останалата част от света. По-важното е, че трябва да се изгради по-добра инфраструктура в местата с население до 50 000 души и така ще могат да се привлекат по-големи инвеститори. Когато те видят, че има повече население, ще бъдат по-сигурни в това да инвестират там”, смята той.

Любомир Гетов смята, че когато се прави подобна програма, трябва да бъдат отчетени желанията на семействата за това къде да живеят. "Има водещи фактори - здравеопазване, образование, добра инфраструктура и облагородяване. Моят опит в тази посока показва, че има интерес към релокация на млади семейства, защото София става пренаселена и всичко вече е по-трудно. Много от малките общини имат достатъчно предприятия, където се получава добро заплащане", изтъкна експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев