През 2025 година България отчита продължаващо демографско влошаване, като ключовият акцент остава сериозният дисбаланс между раждаемостта и смъртността. През годината са регистрирани 50 241 живородени деца, при коефициент на раждаемост 7.8‰, докато починалите са 99 479 души, а смъртността достига 15.5‰. Така естественият прираст остава силно отрицателен – минус 7.7‰, което означава значително намаляване на населението само по демографски причини.

Намалява и броят на новородените спрямо предходната година - с около 6%. Средният брой деца на една жена е 1.63, което остава под нивото, необходимо за естествено възпроизводство на населението. Средната възраст на жените при раждане на първо дете вече достига 27.5 години, а близо две трети от децата се раждат извън брак.

Средната продължителност на живота в България се увеличава

В същото време структурата на населението ясно показва застаряване. Към края на 2025 г. хората на 65 и повече години са 24.3%, докато децата до 15 години са едва 13.9%. Средната възраст на населението достига 45.4 години, като е по-висока в селата (47.7 г.) спрямо градовете (44.6 г.).

Общият брой на населението в страната е 6 423 207 души, като за една година намалява с над 14 хиляди. Градското население остава доминиращо - близо 74%, а най-голямата концентрация е в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Миграционните процеси частично компенсират естествения спад. През 2025 г. в страната са се заселили 44 640 души, докато са емигрирали 9 555, което води до положителен механичен прираст от над 35 хиляди души.

Данните очертават устойчива тенденция - ниска раждаемост, висока смъртност и застаряващо население, като миграцията остава единственият фактор, който временно забавя общия демографски спад.

