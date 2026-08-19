Две деца са пострадали при катастрофа между автомобил и електрическа тротинетка в Разград. Те са откарани в болница за прегледи, съобщи кореспондентът на БТА в Търговище Екатерина Христова.

Пътният инцидент е станал около 13:20 часа на кръстовището на две улици. Сигналът на телефон 112 е подаден от жена, която преминавала през района.

По първоначални данни на електрическата тротинетка са се возели две деца. Управлявал я е 17-годишен младеж.

Дете с електрическа тротинетка пострада при катастрофа във Враца

По същото време от насрещната страна се приближил автомобил, управляван от жена. При опит да завие наляво по ул. „Васил Левски“ колата се сблъскала с тротинетката. 17-годишният водач и детето, което пътувало с него, са транспортирани в МБАЛ - Разград. Към момента няма подробности за тежестта на нараняванията им. Полицията извършва оглед на мястото на произшествието. Движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Редактор: Цветина Петкова