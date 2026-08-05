Момче на 12 години е пострадало при катастрофа с електрическа тротинетка във Враца, предаде кореспондентът на БТА в града Мая Ценова.

Инцидентът е станал на 4 август, около 20:45 часа, съобщават от ОДМВР. По първоначални данни електрическата тротинетка, управлявана от детето, се е блъснала в движещ се с предимство лек автомобил.

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Шофьорът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Пострадалото дете е транспортирано и настанено за лечение в болница. На родител на малолетния е съставен акт.

За последните две седмици това е четвърти случай на произшествие с тротинетки на територията на област Враца, като общо ранените са петима малолетни и непълнолетни.

Редактор: Ина Григорова