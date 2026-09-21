Paramount е постигнала споразумение с група американски щати, което разчиства пътя към придобиването на Warner Bros. Discovery, съобщава АФП. Очаква се официалното обявяване на споразумението да бъде направено по-късно в понеделник.

През февруари Paramount, ръководена от Дейвид Елисън, спечели наддаването за активи на Warner Bros. Discovery, сред които Warner Bros. Pictures и CNN. Администрацията на президента Доналд Тръмп одобри сделката през юни, но впоследствие 12 американски щата заведоха дело с искане тя да бъде блокирана.

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Според данни, цитирани от американски медии, финансирането включва около 24 млрд. долара капитал от суверенни фондове на Саудитска Арабия, Катар и Абу Даби. Бащата на Дейвид Елисън – милиардерът и основател на Oracle Лари Елисън - също е осигурил финансиране и ключова гаранция за сделката. Paramount е изпреварила Netflix в наддаването.

Срещу обединяването на двете компании се обявиха представители на кино- и новинарския сектор. Според тях сделката може да доведе до съкращаване на работни места и намаляване на броя на филмите, произвеждани годишно. Изразени са и опасения за редакционната независимост на CNN. В жалбата си 12-те щата твърдят, че обединената компания ще контролира около 27% от разпространението на филми с широко кинопоказване и сходен дял от лицензирането на базови кабелни канали.

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Калифорния оглави съдебното дело, към което се присъединиха още Аризона, Колорадо, Кънектикът, Масачузетс, Минесота, Невада, Ню Джърси, Ню Мексико, Ню Йорк, Орегон и Вашингтон. Paramount междувременно заплаши да напусне Калифорния, ако главният прокурор на щата Роб Бонта не преговаря за прекратяване на делото.

Четири щата - Масачузетс, Ню Йорк, Кънектикът и Минесота – в крайна сметка са решили да не продължават съдебната битка без Калифорния, съобщава Bloomberg. По данни на изданието договореностите включват създаването на независими редакционни съвети за CBS News и CNN, както и финансова санкция, ако Paramount не изпълнява ангажимент да пуска по 30 филма годишно в кината.

Европейският съюз също е дал зелена светлина на сливането, след като Paramount е приела определени отстъпки.

Редактор: Ралица Атанасова