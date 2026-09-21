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Днес великият писател празнува 79-ия си рожден ден
Има писатели, които разказват истории, има и такива, които променят начина, по който се страхуваме. Стивън Кинг принадлежи към вторите. От над половин век насам той превръща най-обикновените места – малък град, хотел, училищен коридор, семейна къща – в пространства, в които ужасът не идва непременно от чудовището зад вратата, а от онова, което човек носи в себе си.
На 21 септември 1947 г. в Портланд, щата Мейн, се ражда авторът, който десетилетия по-късно ще накара милиони читатели да се страхуват от клоуни, пусти коридори и... собственото си въображение.
Но да наречем Кинг просто „Краля на ужаса“ означава да разкажем само част от историята му. Зад „Кери“, „Сиянието“, „То“, „Мизъри“, „Зеленият път“ и „Изкуплението Шоушенк“ стои писател, който отново и отново пише за самотата, детството, загубата, приятелството, зависимостта, вината и онзи крехък миг, в който обикновеният човек е принуден да избере между страха и смелостта. Навръх 79-ия му рожден ден се връщаме в света на Стивън Кинг – човекът, който превърна собствените ни страхове в литература и показа, че понякога дори най-ужасяващите чудовища нямат свръхестествени сили.
От бедното момче в Мейн до раждането на Краля
Стивън Едуин Кинг е вторият син на Доналд и Нели Рут Пилсбъри Кинг. Детството му далеч не прилича на началото на история за бъдещ литературен феномен. Когато е още малък, родителите му се разделят и той и по-големият му брат Дейвид остават с майка си. След години на местене в различни щати семейството се установява окончателно в Дърам, Мейн, когато Кинг е на 11 години. Майка му поема грижите за възрастните си родители, а след смъртта им започва работа в кухнята на близко социално заведение.
Парите са малко, но историите постепенно се превръщат в постоянна част от живота на бъдещия писател. Още като дете Кинг проявява необичайно силно влечение към разказването, а по-късно сам ще превърне спомените от тези години в част от автобиографичната си книга „За писането“ („On Writing“) – разказ за живота му и за пътя към професията на писателя.
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След училище Кинг постъпва в Университета на Мейн в Ороно. Там не само изучава английски език и литература, но започва да пише седмична колонка за студентския вестник The Maine Campus и участва активно в студентския живот. Завършва през 1970 г. с бакалавърска степен по английски и квалификация да преподава в гимназия.
Но може би най-важната среща от университетските години не е с книга, а с човек. Докато работи в университетската библиотека, Кинг се запознава с Табита Спрус - бъдещата писателка Табита Кинг. Двамата се женят през януари 1971 г. и започват съвместния си живот далеч от представата за литературна слава и финансово спокойствие.
Кинг вече пише, но писането все още не може да издържа семейството. Първият му професионално продаден разказ – „Стъкленият под“, е публикуван през 1967 г. След университета обаче той не успява веднага да намери учителско място и работи в промишлена пералня. Семейството разчита на доходите му, на спестяванията, на студентския заем на Табита и на парите, които понякога идват от продаден негов разказ.
"Сиянието" - истина или не: Откъде идва вдъхновението на Стивън Кинг (СНИМКИ)
През есента на 1971 г. Кинг най-сетне започва работа като учител по английски в Hampden Academy в Мейн. Денем преподава, а вечер и през почивните дни пише. Семейството вече има деца, парите не достигат, сметките се трупат, а литературният пробив изглежда всичко друго, но не и сигурен. Години по-късно самият Кинг ще си спомни как двамата с Табита разпределяли кои сметки могат да платят през съответния месец и как поддържал стария им Buick с подръчни средства.
И именно в този период се случва моментът, който днес звучи почти като сцена от филм.
Кинг започва да пише история за самотно и тормозено момиче с телекинетични способности. Не е убеден в текста. Отказва се от него и изхвърля написаните страници. Табита ги намира в кошчето, прочита ги и го убеждава да продължи. Самият писател по-късно разказва, че тя просто му казала, че написаното е добро и трябва да го довърши.
Момичето се казва Кари Уайт.
През пролетта на 1973 г. издателство Doubleday приема романа. На Деня на майката същата година редакторът му Бил Томпсън му съобщава още една новина – правата за изданието с меки корици са продадени за сума, която ще позволи на Кинг да напусне учителската професия и да се посвети на писането. Според спомените му, когато казва на Табита какво се е случило с книгата, която тя някога е извадила от боклука, тя започва да плаче.
„Кери“ излиза на 5 април 1974 г. Историята за унижаваното момиче, което открива у себе си страховита сила, поставя началото на една от най-разпознаваемите литературни кариери на XX и XXI век.
А зад този пробив остава една от най-човешките истории в биографията на Кинг: първият роман на бъдещия Крал на ужаса е можело никога да не бъде завършен, ако един човек не беше извадил страниците му от кошчето и не беше повярвал в тях.
Когато страхът получава име: Раждането на феномена Стивън Кинг
Успехът на „Кери“ променя живота на Стивън Кинг почти мигновено, но радостта идва заедно с една от най-тежките загуби в живота му. Докато първият му роман е на път към книжарниците, майка му Рут е тежко болна. Тя умира от рак през декември 1973 г., само няколко месеца преди излизането на книгата, която ще направи сина ѝ известен. Кинг вече е получил възможността, за която години наред е мечтал - да издържа семейството си само с писане. Но човекът, който го е отгледал почти сам, не успява да види докъде ще го отведе този успех.
А той идва с изумителна скорост.
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Само година след „Кери“ излиза „Сейлъмс Лот“ - роман за малко американско градче, постепенно превзето от вампири. Кинг го пише в Мейн, където семейството се връща заради влошеното здраве на майка му. Книгата излиза през октомври 1975 г. и започва да очертава нещо, което по-късно ще се превърне в една от запазените марки на автора: при него ужасът рядко нахлува в някакъв далечен, фантастичен свят. Той пристига в познатия. В малкия град. В съседната къща. Сред хората, които срещаме всеки ден.
Стивън Кинг е най-забраняваният автор в американските училища
През 1977 г. следва „Сиянието“ - историята на Джак Торънс, съпругата му Уенди и малкия им син Дани, които остават изолирани през зимата в хотел „Овърлук“. Но зад свръхестествения ужас Кинг поставя далеч по-човешки демони – алкохолизма, гнева, разпадането на семейството и страха, че човек може да се превърне в опасност за онези, които обича.
Точно тук се крие една от причините книгите му да надживеят етикета „хорър“. Чудовищата на Кинг могат да бъдат вампири, призраци и свръхестествени създания, но зад тях почти винаги стои нещо болезнено човешко. Страхът от загубата. От самотата. От насилието. От собствените слабости. От онова, което един човек е способен да причини на друг.
Следват години на почти невероятна творческа продуктивност. „Сблъсък“ излиза през 1978 г., „Мъртвата зона“ - през 1979 г., „Подпалвачката“ - през 1980 г., „Куджо“ - през 1981 г., „Кристин“ и „Гробище за домашни любимци“ - през 1983 г., а „То“ - през 1986 г. Паралелно Кинг изгражда и монументалния свят на „Тъмната кула“, който ще го съпътства в продължение на десетилетия.
Но Кинг никога не пише единствено за ужаса.
През 1982 г. в сборника „Различни сезони“ се появяват „Тялото“ и „Рита Хейуърт и изкуплението Шоушенк“. От тях по-късно ще се родят два от най-разпознаваемите филми по негови произведения – „Stand by Me“ и „The Shawshank Redemption“. Последният ще се превърне в особено ярък пример за това колко подвеждащо е Кинг да бъде заключен единствено в жанра на ужаса.
Защото в сърцевината на много от неговите истории стои не страхът, а надеждата.
Децата в книгите му често се изправят срещу свят, който възрастните не могат или не искат да разберат. Приятелството може да се окаже по-силно от чудовището. Обикновеният човек може да бъде поставен пред необикновено зло и въпреки всичко да избере доброто. А понякога спасението не означава да победиш – а просто да не позволиш на мрака да те превърне в себе си.
Ричард Бакман – писателят, който не съществува
В разгара на успеха се появява и още един автор - Ричард Бакман. Само че той никога не е съществувал.
Под този псевдоним Кинг публикува произведения като „Ярост“, „Дългата разходка“, „Пътна мрежа“ („Roadwork“), „Бягащият човек“ и „Отслабване“ („Thinner“). Част от тези текстове са написани още преди големия му пробив. Експериментът му позволява да публикува повече, но и да провери нещо много лично: дали читателите купуват книгите заради историите, или просто защото върху корицата пише „Стивън Кинг“. Официалната му библиография и днес отбелязва романите, публикувани като произведения на Бакман.
Тайната в крайна сметка е разкрита през 80-те години и литературното алтер его на Кинг символично „умира“. Но Бакман остава важна част от творчеството му – по-мрачен, по-безнадежден и често по-жесток глас на същия автор.
Докато книгите му покоряват света, личният живот на Кинг навлиза в много по-тъмен период. Самият той по-късно говори открито за проблемите си с алкохола и наркотиците, които се задълбочават през 80-те години.
Това е един от големите парадокси в живота му. Отвън той вече има онова, за което младият учител по английски някога едва е можел да мечтае – успех, пари, огромна публика и свободата да пише. Отвътре обаче зависимостта постепенно започва да завзема живота му.
Семейството му решава да се намеси. Табита и близките му го изправят пред избор – да потърси помощ или да рискува да загуби семейството си. Кинг избира лечението и в края на 80-те поема по пътя към трезвеността.
Този период хвърля различна светлина и върху някои от произведенията му. Зависимостта, загубата на контрол и страхът от собственото „друго аз“ се появяват отново и отново в неговия литературен свят.
При Кинг ужасът никога не е само отвън. А след като преживява битката със зависимостите, съдбата му подготвя още една среща със смъртта. И този път тя няма да бъде написана на страница.
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През юни 1999 г. Стивън Кинг излиза на обичайната си разходка край дома си в Мейн. Малко по-късно автомобил го блъска край пътя. Травмите са толкова тежки, че въпросът вече не е кога ще напише следващата си книга, а дали изобщо ще оцелее – и дали някога отново ще може да седне пред празната страница. По-късно именно писането ще се превърне в част от болезнения му път обратно към живота.
Завръщането след трагедията
Възстановяването е дълго и мъчително. Кинг претърпява няколко операции, а завръщането към писането се оказва почти толкова трудно, колкото физическото му раздвижване. Работата, която някога е била естествена част от ежедневието му, вече изисква огромно усилие. Но постепенно той отново започва да пише. Не просто за да продължи кариерата си, а защото думите се превръщат в начин да си върне живота.
Преживяното неизбежно оставя следа и върху творчеството му. В началото на новия век излизат „Капан за сънища“, „Буик 8“ и други романи, а Кинг се връща и към една от най-амбициозните задачи в кариерата си - завършването на поредицата „Тъмната кула“. Историята на стрелеца Роланд Дисчейн, започнала десетилетия по-рано, постепенно се превръща в своеобразен център на литературната вселена на писателя, свързващ герои, места и мотиви от множество негови книги.
Самият Кинг влиза по необичаен начин в тази вселена. В „Тъмната кула“ границата между автор и произведение се размива до степен, в която писателят се появява като персонаж в собствената си история. Дори катастрофата от 1999 г. намира място в повествованието - действителността и фикцията се срещат по начин, който малцина автори биха си позволили.
След инцидента периодично се появяват предположения, че Кинг може да се оттегли. Вместо това следва нов изключително продуктивен период. „Мобилен“, „Историята на Лизи“, „Под купола“, „11/22/63“, „Доктор Сън“, трилогията за Бил Ходжис, „Институтът“, „Приказка“ и редица други произведения показват писател, който не се задоволява да живее от славата на книгите, написани в младостта му.
Особено място сред тях заема „11/22/63“ – роман, в който Кинг се обръща към едно от най-травматичните събития в американската история: убийството на президента Джон Ф. Кенеди. Но и тук големият исторически въпрос постепенно се превръща в нещо много по-интимно - история за любовта, времето и цената, която човек плаща за желанието си да промени миналото.
С годините става все по-трудно Кинг да бъде определян просто като „краля на ужаса“. Зад страховитите образи в книгите му винаги са стояли теми като детството, приятелството, вината, загубата, старостта и смъртта. В по-късните му произведения тези теми излизат още по-силно на преден план. Страхът вече не идва непременно от чудовище под леглото. Понякога той е в паметта, която започва да изчезва, в времето, което не може да бъде върнато, или в осъзнаването, че човекът, когото обичаш, няма да бъде до теб завинаги.
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Табита – човекът до писателя
През всички тези десетилетия до него остава Табита Кинг – писател, съпруга и един от най-важните хора в личната и творческата му история. Именно тя е човекът, който в началото на кариерата му изважда от кошчето първите страници на „Кери“ и го убеждава да не се отказва от романа. Двамата изграждат семейство далеч преди световната слава, а впоследствие и децата им поемат по творчески път. Синовете им Оуен Кинг и Джо Хил също стават писатели.
С Джо Хил Кинг дори работи по общи произведения. Но може би най-любопитното в тази литературна династия е решението на Джо да започне кариерата си под различно име, без да разчита на фамилията, която би могла мигновено да отвори врати - или да хвърли прекалено голяма сянка върху всичко написано от него.
От човек, който едва свързва двата края, до автор, който връща на другите
Славата и огромният търговски успех променят живота на семейство Кинг, но Мейн остава неговият дом и една от най-важните точки на личната му география. Заедно с Табита той посвещава значителна част от благотворителната си дейност именно на местните общности - библиотеки, училища, образование, култура, здравни и социални каузи.
И това сякаш затваря един от най-силните кръгове в биографията му. Момчето, израснало в семейство, което познава финансовите трудности, и младият мъж, който работи различни работи, докато пише нощем, един ден получава възможността да помага на други хора да получат шанс.
През 2003 г. Кинг получава Медал за изключителен принос към американската литература от National Book Foundation, а през 2015 г. е удостоен и с Национален медал на изкуствата. Отличията са символ на една промяна, която се случва бавно през десетилетията - авторът, някога разглеждан от част от критиката преди всичко като изключително успешен жанров писател, вече заема трайно място в разговора за американската литература.
Но вероятно най-впечатляващото число в историята на Стивън Кинг не е броят на наградите, продадените книги или екранизациите. То е броят на сутрините, в които той отново сяда да пише. След бедността. След отказите. След зависимостите. След световната слава. След катастрофата, която почти го убива. След десетилетия, в които вече няма какво да доказва.
Стивън Кинг продължава да се връща към празната страница. Защото за него писането никога не е било просто професия. То е начинът, по който остава в света.
Отвъд ужаса: Стивън Кинг и историите, които отказват да свършат
След повече от половин век писане Стивън Кинг отдавна няма какво да доказва. Името му е върху десетки романи и сборници, историите му са преминали от страниците към киното и телевизията, а героите му са се превърнали в част от популярната култура. И въпреки това той продължава да пише.
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Може би именно тук се крие една от най-интересните загадки около Кинг. Какво кара човек, постигнал почти всичко възможно в професията си, всяка сутрин отново да застава пред празната страница?
Отговорът вероятно е същият, какъвто е бил десетилетия по-рано - той просто не може да си представи живота без разказването на истории. За Кинг писането никога не е изглеждало като тържествен ритуал на великия автор. То е работа, навик, дисциплина. Сядаш. Пишеш. И на следващия ден го правиш отново.
Холивуд откри в книгите му много повече от чудовища
Малко съвременни писатели могат да се похвалят с толкова огромен живот на произведенията си извън литературата. „Кери“, „Сиянието“, „То“, „Мизъри“, „Зеленият път“, „Изкуплението Шоушенк“, „Остани до мен“ и десетки други негови истории стигат до големия и малкия екран.
Именно някои от най-обичаните екранизации показват колко неточно би било Кинг да бъде заключен единствено в жанра на ужаса. В „Изкуплението Шоушенк“ няма свръхестествено чудовище, което дебне зад вратата. Има затвор, приятелство и човек, който отказва да позволи надеждата да му бъде отнета. „Остани до мен“ е история за детството и онзи болезнен момент, в който то започва да свършва. „Зеленият път“ поставя въпроси за милостта, вината, жестокостта и чудото.
Чудовищата при Кинг невинаги имат зъби. Понякога те са хора. Понякога са спомен. А понякога са времето.
„Сиянието“ - великият филм, който Кинг не обиква
Сред най-известните парадокси около писателя остава отношението му към филмовата версия на „Сиянието“ на Стенли Кубрик. Лентата се превръща в една от най-разпознаваемите творби в историята на хорър киното, но Кинг многократно е изразявал сериозни резерви към начина, по който романът му е пренесен на екрана.
Причината е важна за разбирането на самия писател. За Кинг ужасът никога не е самоцел. В основата на „Сиянието“ стои разпадането на едно семейство и човек, който постепенно губи битката със собствените си демони. А в тази история има и болезнено лични пластове - Кинг сам познава зависимостта и страха от това как тя може да промени човека.
Точно затова неговите най-страшни истории често работят по един и същи начин: първо те карат да се привържеш към хората. Едва след това пускат чудовището в стаята.
Мейн – мястото, от което никога не си тръгва напълно
Ако има истинска географска столица на литературния свят на Стивън Кинг, тя е Мейн.
Малки градове, гори, пътища, къщи, бензиностанции, закусвални и хора, които знаят прекалено много един за друг, се появяват отново и отново в книгите му. Част от местата са измислени - Дери, Касъл Рок, Джерусалемс Лот - но усещането за тях е толкова конкретно, че почти могат да бъдат намерени на картата.
Кинг разбира нещо много важно за страха: той е по-силен, когато нахлуе в познатото. Не в далечен замък, а в дома. Не на друга планета, а в малкия град. Не сред непознати, а сред хората, които срещаш всеки ден.
Мейн му дава именно този свят - достатъчно обикновен, за да му повярваме, и достатъчно изолиран, за да започнем да се питаме какво може да се крие зад следващия завой.
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Какво всъщност плаши Краля на ужаса
Колкото повече човек чете Кинг, толкова по-ясно става, че свръхестественото често е само външният слой на неговия страх. Под него стоят много по-човешки неща. Да загубиш детето си. Да изгубиш човека до себе си. Да остарееш. Да останеш сам. Да разбереш, че времето не може да бъде върнато. Да видиш как човекът, когото познаваш, се превръща в някого другиго. Да откриеш зло там, където си вярвал, че си в безопасност.
Може би затова историите му преживяват собствената си епоха. Клоунът Пениуайз може да бъде победен. Призраците могат да изчезнат. Вратата на хотел „Овърлук“ може да бъде затворена. Но страхът от загубата няма исторически период.
От пишещата машина до рок сцената
Извън литературата Стивън Кинг има и друга дългогодишна страст - музиката и най-вече рокендролът. Той свири на китара и в продължение на години е част от Rock Bottom Remainders - необичайната рок група, съставена от известни писатели, сред които Дейв Бари, Ейми Тан, Ридли Пиърсън и Мич Албъм.
Бандата се ражда през 90-те години и превръща литературната слава на членовете си в концерти с много самоирония, рок класики и благотворителна кауза. Кинг свири на китара и понякога пее, а музиката присъства постоянно и в книгите му – от рок песни и радиостанции до герои, за които любимите парчета са част от самоличността им.
Сред любопитните детайли от живота му е и фактът, че заедно със съпругата си Табита притежава радиостанции в Мейн. Любовта му към музиката стига и до театралната сцена: Кинг пише либретото на мюзикъла „Ghost Brothers of Darkland County“, създаден съвместно с музиканта Джон Меленкамп. Така че зад образа на писателя, който десетилетия наред плаши милиони читатели, се крие и запален рок фен, готов да остави клавиатурата, да вземе китарата и да излезе под светлините на сцената.
Писателят, който остарява заедно с героите си
С напредването на възрастта и творчеството на Кинг постепенно се променя. Смъртта вече не е само внезапна заплаха. Все по-често тя е част от самото течение на времето. Героите остаряват, връщат се назад, губят хора, преосмислят изборите си.
И вероятно няма нищо странно в това. Писателят, започнал да публикува като млад мъж, вече гледа към живота от другия му край. Но любопитството му към хората остава.
Това може би е и една от причините Кинг да продължава да бъде четен от поколения, които дори не са били родени, когато „Кери“, „Сейлъмс Лот“ или „Сиянието“ се появяват за първи път. Технологиите в света му се променят. Телефоните стават смартфони. Децата вече живеят и онлайн. Страховете получават нови форми. Хората обаче остават хора.
На рождения ден на Стивън Кинг лесно можем да преброим романите, разказите, наградите, продадените екземпляри и филмите по негови произведения. Но числата разказват само част от историята. По-интересен е пътят зад тях.
Момче, израснало без баща. Семейство, което познава недоимъка. Млад учител, който пише, докато се опитва да плаща сметките. Ръкопис, изхвърлен в кошчето и спасен от жената до него. Успех, който идва почти внезапно. Зависимости, които едва не разрушават човека зад книгите. Семейство, което му помага да се върне. Катастрофа, която почти отнема живота му. И след нея – отново столът, бюрото и празната страница.
Може би затова определението „Краля на ужаса“ винаги е било едновременно вярно и недостатъчно.
Защото Стивън Кинг никога не е писал само за онова, което се крие в тъмното. Писал е за детето, което трябва да премине през тъмното. За приятеля, който остава до него. За човека, който губи всичко и въпреки това намира причина да продължи. За надеждата, която понякога оцелява на най-невероятните места. И за онзи древен човешки импулс, заради който от хилядолетия се събираме около огъня и си разказваме истории – може би защото, докато някой разказва, тъмнината изглежда малко по-далеч.
На 21 септември Стивън Кинг празнува рождения си ден. Но може би истинският подарък отдавна е от него за нас – всички онези светове, в които ни е страх да влезем, а после не искаме да си тръгнем.
И някъде в Мейн един писател вероятно отново сяда пред страницата. Защото историята още не е свършила.
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