Има писатели, които разказват истории, има и такива, които променят начина, по който се страхуваме. Стивън Кинг принадлежи към вторите. От над половин век насам той превръща най-обикновените места – малък град, хотел, училищен коридор, семейна къща – в пространства, в които ужасът не идва непременно от чудовището зад вратата, а от онова, което човек носи в себе си.

На 21 септември 1947 г. в Портланд, щата Мейн, се ражда авторът, който десетилетия по-късно ще накара милиони читатели да се страхуват от клоуни, пусти коридори и... собственото си въображение.

Но да наречем Кинг просто „Краля на ужаса“ означава да разкажем само част от историята му. Зад „Кери“, „Сиянието“, „То“, „Мизъри“, „Зеленият път“ и „Изкуплението Шоушенк“ стои писател, който отново и отново пише за самотата, детството, загубата, приятелството, зависимостта, вината и онзи крехък миг, в който обикновеният човек е принуден да избере между страха и смелостта. Навръх 79-ия му рожден ден се връщаме в света на Стивън Кинг – човекът, който превърна собствените ни страхове в литература и показа, че понякога дори най-ужасяващите чудовища нямат свръхестествени сили.

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От бедното момче в Мейн до раждането на Краля

Стивън Едуин Кинг е вторият син на Доналд и Нели Рут Пилсбъри Кинг. Детството му далеч не прилича на началото на история за бъдещ литературен феномен. Когато е още малък, родителите му се разделят и той и по-големият му брат Дейвид остават с майка си. След години на местене в различни щати семейството се установява окончателно в Дърам, Мейн, когато Кинг е на 11 години. Майка му поема грижите за възрастните си родители, а след смъртта им започва работа в кухнята на близко социално заведение.

Парите са малко, но историите постепенно се превръщат в постоянна част от живота на бъдещия писател. Още като дете Кинг проявява необичайно силно влечение към разказването, а по-късно сам ще превърне спомените от тези години в част от автобиографичната си книга „За писането“ („On Writing“) – разказ за живота му и за пътя към професията на писателя.

Снимка: gettyimages

След училище Кинг постъпва в Университета на Мейн в Ороно. Там не само изучава английски език и литература, но започва да пише седмична колонка за студентския вестник The Maine Campus и участва активно в студентския живот. Завършва през 1970 г. с бакалавърска степен по английски и квалификация да преподава в гимназия.

Но може би най-важната среща от университетските години не е с книга, а с човек. Докато работи в университетската библиотека, Кинг се запознава с Табита Спрус - бъдещата писателка Табита Кинг. Двамата се женят през януари 1971 г. и започват съвместния си живот далеч от представата за литературна слава и финансово спокойствие.

Кинг вече пише, но писането все още не може да издържа семейството. Първият му професионално продаден разказ – „Стъкленият под“, е публикуван през 1967 г. След университета обаче той не успява веднага да намери учителско място и работи в промишлена пералня. Семейството разчита на доходите му, на спестяванията, на студентския заем на Табита и на парите, които понякога идват от продаден негов разказ.

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През есента на 1971 г. Кинг най-сетне започва работа като учител по английски в Hampden Academy в Мейн. Денем преподава, а вечер и през почивните дни пише. Семейството вече има деца, парите не достигат, сметките се трупат, а литературният пробив изглежда всичко друго, но не и сигурен. Години по-късно самият Кинг ще си спомни как двамата с Табита разпределяли кои сметки могат да платят през съответния месец и как поддържал стария им Buick с подръчни средства.

И именно в този период се случва моментът, който днес звучи почти като сцена от филм.

Кинг започва да пише история за самотно и тормозено момиче с телекинетични способности. Не е убеден в текста. Отказва се от него и изхвърля написаните страници. Табита ги намира в кошчето, прочита ги и го убеждава да продължи. Самият писател по-късно разказва, че тя просто му казала, че написаното е добро и трябва да го довърши.

Момичето се казва Кари Уайт.

През пролетта на 1973 г. издателство Doubleday приема романа. На Деня на майката същата година редакторът му Бил Томпсън му съобщава още една новина – правата за изданието с меки корици са продадени за сума, която ще позволи на Кинг да напусне учителската професия и да се посвети на писането. Според спомените му, когато казва на Табита какво се е случило с книгата, която тя някога е извадила от боклука, тя започва да плаче.

„Кери“ излиза на 5 април 1974 г. Историята за унижаваното момиче, което открива у себе си страховита сила, поставя началото на една от най-разпознаваемите литературни кариери на XX и XXI век.

А зад този пробив остава една от най-човешките истории в биографията на Кинг: първият роман на бъдещия Крал на ужаса е можело никога да не бъде завършен, ако един човек не беше извадил страниците му от кошчето и не беше повярвал в тях.

Когато страхът получава име: Раждането на феномена Стивън Кинг

Успехът на „Кери“ променя живота на Стивън Кинг почти мигновено, но радостта идва заедно с една от най-тежките загуби в живота му. Докато първият му роман е на път към книжарниците, майка му Рут е тежко болна. Тя умира от рак през декември 1973 г., само няколко месеца преди излизането на книгата, която ще направи сина ѝ известен. Кинг вече е получил възможността, за която години наред е мечтал - да издържа семейството си само с писане. Но човекът, който го е отгледал почти сам, не успява да види докъде ще го отведе този успех.

А той идва с изумителна скорост.

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Само година след „Кери“ излиза „Сейлъмс Лот“ - роман за малко американско градче, постепенно превзето от вампири. Кинг го пише в Мейн, където семейството се връща заради влошеното здраве на майка му. Книгата излиза през октомври 1975 г. и започва да очертава нещо, което по-късно ще се превърне в една от запазените марки на автора: при него ужасът рядко нахлува в някакъв далечен, фантастичен свят. Той пристига в познатия. В малкия град. В съседната къща. Сред хората, които срещаме всеки ден.

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През 1977 г. следва „Сиянието“ - историята на Джак Торънс, съпругата му Уенди и малкия им син Дани, които остават изолирани през зимата в хотел „Овърлук“. Но зад свръхестествения ужас Кинг поставя далеч по-човешки демони – алкохолизма, гнева, разпадането на семейството и страха, че човек може да се превърне в опасност за онези, които обича.

Точно тук се крие една от причините книгите му да надживеят етикета „хорър“. Чудовищата на Кинг могат да бъдат вампири, призраци и свръхестествени създания, но зад тях почти винаги стои нещо болезнено човешко. Страхът от загубата. От самотата. От насилието. От собствените слабости. От онова, което един човек е способен да причини на друг.

Следват години на почти невероятна творческа продуктивност. „Сблъсък“ излиза през 1978 г., „Мъртвата зона“ - през 1979 г., „Подпалвачката“ - през 1980 г., „Куджо“ - през 1981 г., „Кристин“ и „Гробище за домашни любимци“ - през 1983 г., а „То“ - през 1986 г. Паралелно Кинг изгражда и монументалния свят на „Тъмната кула“, който ще го съпътства в продължение на десетилетия.

Но Кинг никога не пише единствено за ужаса.

През 1982 г. в сборника „Различни сезони“ се появяват „Тялото“ и „Рита Хейуърт и изкуплението Шоушенк“. От тях по-късно ще се родят два от най-разпознаваемите филми по негови произведения – „Stand by Me“ и „The Shawshank Redemption“. Последният ще се превърне в особено ярък пример за това колко подвеждащо е Кинг да бъде заключен единствено в жанра на ужаса.

Защото в сърцевината на много от неговите истории стои не страхът, а надеждата.

Децата в книгите му често се изправят срещу свят, който възрастните не могат или не искат да разберат. Приятелството може да се окаже по-силно от чудовището. Обикновеният човек може да бъде поставен пред необикновено зло и въпреки всичко да избере доброто. А понякога спасението не означава да победиш – а просто да не позволиш на мрака да те превърне в себе си.

Ричард Бакман – писателят, който не съществува

В разгара на успеха се появява и още един автор - Ричард Бакман. Само че той никога не е съществувал.

Под този псевдоним Кинг публикува произведения като „Ярост“, „Дългата разходка“, „Пътна мрежа“ („Roadwork“), „Бягащият човек“ и „Отслабване“ („Thinner“). Част от тези текстове са написани още преди големия му пробив. Експериментът му позволява да публикува повече, но и да провери нещо много лично: дали читателите купуват книгите заради историите, или просто защото върху корицата пише „Стивън Кинг“. Официалната му библиография и днес отбелязва романите, публикувани като произведения на Бакман.

Тайната в крайна сметка е разкрита през 80-те години и литературното алтер его на Кинг символично „умира“. Но Бакман остава важна част от творчеството му – по-мрачен, по-безнадежден и често по-жесток глас на същия автор.

Докато книгите му покоряват света, личният живот на Кинг навлиза в много по-тъмен период. Самият той по-късно говори открито за проблемите си с алкохола и наркотиците, които се задълбочават през 80-те години.

Това е един от големите парадокси в живота му. Отвън той вече има онова, за което младият учител по английски някога едва е можел да мечтае – успех, пари, огромна публика и свободата да пише. Отвътре обаче зависимостта постепенно започва да завзема живота му.

Семейството му решава да се намеси. Табита и близките му го изправят пред избор – да потърси помощ или да рискува да загуби семейството си. Кинг избира лечението и в края на 80-те поема по пътя към трезвеността.

Този период хвърля различна светлина и върху някои от произведенията му. Зависимостта, загубата на контрол и страхът от собственото „друго аз“ се появяват отново и отново в неговия литературен свят.

При Кинг ужасът никога не е само отвън. А след като преживява битката със зависимостите, съдбата му подготвя още една среща със смъртта. И този път тя няма да бъде написана на страница.

Снимка: gettyimages

През юни 1999 г. Стивън Кинг излиза на обичайната си разходка край дома си в Мейн. Малко по-късно автомобил го блъска край пътя. Травмите са толкова тежки, че въпросът вече не е кога ще напише следващата си книга, а дали изобщо ще оцелее – и дали някога отново ще може да седне пред празната страница. По-късно именно писането ще се превърне в част от болезнения му път обратно към живота.

Завръщането след трагедията