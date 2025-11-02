Филмът „Сиянието“ е много по-многопластов, отколкото феновете предполагат. Лентата на Стенли Кубрик от 1980 г. е базиран на едноименната книга на Стивън Кинг от 1977 г. и е смятан за един от най-добрите филми на ужасите на всички времена. Сюжетът разказва за семейството на Уенди и Джащ Торънс и техния син Дани, които се местят в планински курорт в щата Колорадо, за да пазят през зимата голям хотел. Отношенията меджу тях стават все по-лоши, докато прерастват в истински кошмар.

Макар че „Сиянието“ не е базирано на истинска история, Кинг е разказвал как идеята за книгата е дошла, докато бил отседнал в хотел „Станли“ в Колорадо. Авторът си спомня, че е сънувал кошмар за своето семейство.

Stephen King originally didn’t like Jack Nicholson being cast as Jack Torrance in THE SHINING. He wrote the character as being a regular, likable guy, with the horror being how he could turn into a murderous psychopath. King felt Nicholson couldn’t be a regular guy. pic.twitter.com/2uqG6UIqoO — Peter McClane (@ThePeterMcClane) October 2, 2025

На какво обаче е базиран „Сиянието“ и какво се знае за вдъхновението зад хорора на класиката на писателя.

► Хотел „Станли“

Хотел „Станли“ е открит през 1909 г. в Естес Парк, щата Колорадо, само на няколко мили от входа на Националния парк „Роки Маунтин“. През следващото десетилетие хотелът спомага за развитието на града.

Днес „Станли“ не е само дестинация за хора, търсещи спокойно бягство в планината. Той е и популярно място за фенове на паранормалното заради репутацията си на „обитаван от духове“ хотел и връзката му с „Сиянието“. Според вестник Estes Park Trail-Gazette повече от 400 000 посетители годишно идват в курорта. Гостите могат да отседнат в стая 217 (където Кинг е написал книгата си), да участват в обиколки на имота, да присъстват на сеанси и магическо шоу и да видят замразеното тяло на прочутия „мъртъв замръзнал човек“ в хотела.

Октомври е особено популярен месец за сватби с призрачна тематика в „Станли“, съобщава The New York Times.

► Обитаван ли е от духове хотел „Станли“

Има множество разкази за призраци в „Станли“, които се появяват още преди Кинг да отседне там. Те привличат вниманието на предавания като Ghost Hunters, които изследват предполагаемата паранормална активност в това, което често е наричано „най-обитаваното от духове място в Америка“.

Въпреки че няма призраци на близначки в сини рокли, гостите често твърдят, че са преживели срещи със свръхестественото. През 2016 г. Хенри Яу, който е гост в хотела, казва, че е заснел призрачна фигура на стълбите.

Стая 217 се смята за най-обитаваната от духове в хотела. През 1911 г. експлозия на газ точно в нея причинява сериозни щети на хотела и ранява тежко камериерка, сочи Estes Park Trail-Gazette. Макар че жената впоследствие се възстановява и продължава да работи в хотела до смъртта си, някои твърдят, че духът ѝ все още обитава стаята, като подрежда вещите, оставени в безпорядък от гостите.

Освен това феновете могат да посетят „Стая Сияние“, която е възстановка на стая 217 от книгата (във филма е стая 237). Вътре всеки детайл е пресъздаден точно - от десена на килима до яркозелената вана. Пространството включва и портрет на Кинг, както и един от оригиналните брадви, използвани на снимачната площадка в прочутата сцена на Джак Никълсън, когато разбива вратата на банята.

Макар че „Стая Сияние“ не може да бъде наета, тя може да бъде разгледана по време на ежедневната „Shining Tour“ в хотела.

► "Сиянието“ базиран ли е на истинска история

„Сиянието“ не е базирано на истинска история, но е вдъхновено от реално пътуване, което Кинг и съпругата му Табита предприемат до хотел „Станли“ през 1974 г. През нощта на престоя им те са единствените гости там, тъй като хотелът се готвел да затвори за зимния период.

Кинг веднага бил поразен от усещането за самота. „Докато се разхождах из коридорите, си помислих, че това изглежда като перфектната обстановка за история с призраци“, пише той на уебсайта си.

Кинг споделя, че не е преживял нищо свръхестествено онази нощ, той е сънувал кошмар за своя малък син Джо, който тича из коридорите, преследван от пожарен маркуч. „Станах, запалих цигара, седнах на стол и гледах през прозореца към Скалистите планини. Докаго изпуших цигарата, вече имах скелета на книгата в ума си", разказва той.

Авторът черпи вдъхновение и от собствения си живот за историята. През 2007 г. той споделя пред предаването Nightline по ABC, че опитът му като родител и борбата с алкохолизма и злоупотребата с наркотици са оформили характера на Джак - героя от книгата му. Кинг спира да пие около десет години по-късно, в края на 80-те, след намеса от страна на семейството му, пише The Guardian.

► Заснет ли е „Сиянието“ в хотел „Станли“

Оригиналният филм не е заснет в „Станли“ и не е почерпил визуално вдъхновение от него. Екстериорът на хотел „Овърлуук“ във филма на Кубрик е всъщност „Timberline Lodge“ в щата Орегон, а интериорите, вдъхновени от хотел „Ahwahnee“ в Националния парк Йосемити, са заснети частично там и частично в студио в Англия.

Когато Кинг преработва „Сиянието“ в трисериен минисериал през 1997 г., той е заснет именно в хотел „Станли“, разказва режисьорът Мик Гарис пред списание Rue Morgue. Той си спомня, че продуцентската компания първоначално искала снимките да се проведат в Канада, но той помолил екипа да отседне за една нощ в „Станли“.

„Казах: "Наистина ли трябва да ходим чак до Канада? Това тук е перфектно. Не само че е перфектно, но това е самото място“, спомня си Гарис през ноември 2019 г. „След като влезеш в хотела и го видиш — светът на ‘Сиянието’ се разгръща пред теб в пълно триизмерно присъствие — трудно е да му се устои“.

Забележително е, че Кинг има кратка поява в минисериала като ръководител на оркестъра.

Днес хотел „Станли“ все още пази оригинални реквизити от снимките на минисериала, включително умален макет на хотела, който е бил показан в зоната за игра в сериала.