Стивън Кинг е най-забраняваният автор през последната учебна година в САЩ, сочи ново проучване. След него в класацията са Елън Хопкинс, Сара Дж. Маас, Джоди Пиколт и Юсей Мацуи.

PEN America, организация с нестопанска цел, фокусирана върху защитата на свободата на словото, е регистрирала 6870 случая на забрана на книги през учебната 2024-2025 година в 23 щата и 87 държавни училищни района. Това е спад спрямо предходната година, когато бяха регистрирани над 10 000 случая на збарани. Въпреки това обаче цифрата остава много висока. От юли 2021 г. насам PEN America е документирала близо 23 000 случая на забрана на книги в 45 щата и 451 държавни училищни района.

„Натискът от цензура се разшири и ескалира, приемайки различни форми – закони, директиви, насоки, които всяват объркване, списъци с книги, погрешно етикетирани като „експлицитни“ материали, и списъци „не купувайте“, каза в прессъобщение Кейси Мийън, директор на програмата „Свобода за четене“ на PEN America . „Тревожното „ежедневно забраняване“ и нормализиране на цензурата се влоши и разпространи през последните четири години. Резултатът е безпрецедентен.“

По-голямата част от забраните за книги през учебната 2024-2025 година са концентрирани в три щата: Флорида с 2304; Тексас с 1781; и Тенеси с 1622. Тези три щата са приели закони, които позволяват премахването на книги, които някои може да считат за „неподходящи“ по различни причини, включително „сексуално поведение“.

В няколко други щата, включително Мейн, Ню Йорк и Калифорния, PEN American не е установил случаи на забрана на книги.

Стивън Кинг

Авторът на бестселъри на ужасите, стоящ зад десетки заглавия, включително „Кари“, „То“ и „Сиянието“, беше най-забраняваният автор през учебната 2024-2025 година. 87 от книгите му бяха забранени общо 206 пъти.

Кинг публично е критикувал забраните за книги в миналото. Миналата седмица той публикува в социалните мрежи, че е „най-забраняваният автор“ в страната, предлагайки на хората да прочетат книгите му и „да видят за какво е цялото това оплакване и мрънкане“.

„Това все още е Америка, по дяволите", написа още прочутият писател.

Елън Хопкинс

Елън Хопкинс, авторка на литература за млади хора, е втората най-забранявана авторка, като книгите ѝ са били забранявани общо 167 пъти през последната учебна година. 18 от нейните заглавия са били забранени.

Хопкинс е авторка на романи като поредиците Crank, Burned и Impulse.

Тя, подобно на Кинг, също е яростен критик на забраните за книги.

Най-често посочваната причина за забрана на книгите ѝ, според нея, е „сексуалната експлицитност“.

„Пиша там, където живеят моите читатели, а тийнейджърите преживяват тези неща всеки ден. Пиша честно, защото уважавам техния интелект, любопитство и изтънченост“, каза тя. „Моите цели винаги са били да внеса по-широка перспектива в относително тесния им поглед. Да им покажа възможните резултати от изборите, пред които вероятно ще се изправят, и да им помогна да вземат по-информирани решения. А на онези, които вече са поели по грешен път или им е бил откраднат целият избор, да им дам надежда и да им дам глас.“

Немислимо е, че на шепа хора е било позволено да премахват каквито и да е книги от рафтовете на библиотеките, да решават вместо всички останали кое е или не е подходящ материал за четене“, продължи тя. „Що се отнася до защитата на нашите деца, често казвам, че невежеството не е броня. Знанието е най-доброто им оръжие, а книгите са сред най-безопасните места за събиране на информация.“

Сара Дж. Маас

Авторката на фентъзи Сара Дж. Маас е следващата най-забранена авторка: 21 от нейните книги са били забранявани общо 162 пъти. Маас е най-известна със своите поредици „Стъклен трон“ и „Двор от тръни и бодли“ .

Шест от книгите на Маас, включително всички книги от последната поредица, бяха включени в списък, за които образователният съвет на щата Юта заяви миналото лято, че ще бъдат забранени във всички държавни училища в щата.

Джоди Пико

Четвъртата най-забранена авторка е Джоди Пико, авторка на бестселъри, включително My Sister’s Keeper и The Book of Two Ways. 23 от книгите на Пиколт са били забранявани общо 62 пъти.

Пиколт също така осъжда забраните за книги от години. Тя смята, че забраната на книгите ѝ в училищата „не е знак на чест“ и че „загубата на свобода на словото е много, много хлъзгав склон“. Макар че се наричаше щастливка, защото много от читателите ѝ не получават книгите ѝ от училищните библиотеки, тя изрази загриженост за авторите, „чиито препитание е писане за читатели от средния клас и млади хора“, казвайки че „те страдат много“ от забраните.

Юсей Мацуи

Юсей Мацуи, японски манга художник, стана един от петте най-забранявани автори за първи път миналата учебна година, като 22 от неговите заглавия бяха забранени общо 54 пъти. Мацуи е създателят на манга поредицата „ Assassination Classroom“ , наред с други заглавия .

