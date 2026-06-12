Милиардерът Илон Мъск е напът да стане първият трилионер в света – богатство с мащаб, невиждан досега в историята на световната икономика.

В момента главният изпълнителен директор на Tesla притежава акции на стойност около 270 милиарда долара. Ако акциите на SpaceX започнат да се търгуват публично, богатството му може да нарасне с още 841 милиарда долара. Мъск притежава близо половината от компанията, чиято обща пазарна стойност се очаква да достигне 1,77 трилиона долара. Така общото му състояние от двете компании би възлязло на около 1,11 трилиона долара.

Въпреки внушителната сума, това богатство съществува основно на хартия под формата на акции и зависи от бъдещата оценка на компаниите от инвеститорите. Един трилион долара се равнява на един милион милиона долара – сума, която практически е невъзможно да бъде изхарчена за един човешки живот. Дори при разход от по 1 милион долара на час всеки ден, биха били необходими повече от 100 години, за да бъде похарчен един трилион долара.

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За сравнение, стойността на богатството на Мъск вече надминава или скоро ще надмине редица икономики и активи по света. Според данни на Международния валутен фонд само около 20 държави имат икономики, по-големи от 1,1 трилиона долара. Това означава, че икономиките на страни като Тайван,Ирландия, Швеция, Сингапур и родната за Мъск Южна Африка са по-малки от личното му състояние.

Дори икономиката на Манхатън – финансовото сърце на САЩ и дом на Уолстрийт – е била оценена на малко над 1 трилион долара през 2024 г. Състоянието на Мъск надхвърля и общата стойност на всички жилищни и бизнес имоти в Хюстън, която се оценява на около 879 милиарда долара. За сравнение, американците са закупили приблизително 16,3 милиона нови автомобила през 2025 г. на обща стойност около 789 милиарда долара – сума, значително по-ниска от богатството на предприемача.

Дори ако се събере нетното състояние на следващите четирима най-богати технологични предприемачи – Лари Пейдж, Сергей Брин, Лари Елисън и Джеф Безос – общата им стойност от около 1,09 трилиона долара остава под очакваното състояние на Мъск.

Богатството му надминава и стойността на професионалния спорт. Според оценки на Forbes 50-те най-скъпи спортни клуба в света струват общо около 353 милиарда долара. Сред тях са най-скъпият спортен отбор в света – Dallas Cowboys, оценяван на около 13 милиарда долара, както и Toronto Raptors, чиято стойност се оценява на приблизително 5 милиарда долара.

Редактор: Дарина Методиева