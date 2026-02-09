Компанията „Спейс Екс” поставя на заден план целта си да изпрати хора на Марс, за да даде приоритет на създаването на база на Луната. Това обяви нейният основател Илон Мъск, цитиран от „Ройтерс” и АФП.

„За тези, които не са запознати: „Спейс Екс” вече пренасочи стратегията си към изграждането на самоподдържащ се град на Луната, защото потенциално можем да го постигнем за по-малко от 10 години, докато за Марс ще са ни необходими повече от 20 години”, написа Мъск в социалната мрежа „Екс”, която придоби през 2022 г.

For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years.



The mission of SpaceX remains the same: extend consciousness and life as we know it to… — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

Сред трудностите, свързани с Марс, е фактът, че „е възможно да се пътува дотам само когато планетите се подредят в една линия, което става на всеки 26 месеца”, обясни още Мъск. Той допълни, че към Луната могат да бъдат изстрелвани ракети на „всеки 10 дни”.

По думите на предприемача по-лесният достъп до естествения спътник на Земята означава, че изстрелванията могат да бъдат увеличени много по-бързо, за да бъде завършен по-скоро лунен град, отколкото марсиански. Въпреки това „Спейс Екс” не се отказва от проекта си за Червената планета и ще се стреми да построи град на Марс, като планира да започне работа по него „след около пет до седем години”.

Днес компанията на Илон Мъск е ключов играч в космическия сектор благодарение на договорите си с НАСА. Някои наблюдатели обаче смятат, че проектът за колонизиране на Марс е прекалено амбициозен.

Тази промяна в позицията на „Спейс Екс” съответства на плановете на Доналд Тръмп. През декември той потвърди, че иска да изпрати американците обратно на Луната до 2028 г. в рамките на програмата „Артемис” („Артемида”) на НАСА и да остави Марс на заден план. Това завръщане ще позволи „да бъде утвърдена лидерската роля на САЩ в космоса, да бъдат положени основите на икономическото развитие на Луната, да се подготви пътуването до Марс и да бъде вдъхновено следващото поколение американски изследователи”, се посочваше в президентския указ.

Планираната за средата на 2027 г. мисия „Артемис 3”, която предвижда кацане на Луната, вероятно ще бъде отложена отново. Хората не са стъпвали на лунната повърхност от 1972 г., когато беше осъществена мисията „Аполо 17” на НАСА.

Според експерти от космическия сектор разработеният от „Спейс Екс” луноход все още не е готов. Това може да даде предимство на китайската космическа програма, тъй като Пекин също има амбиции да изпрати хора на Луната в близко бъдеще.

Редактор: Мария Барабашка