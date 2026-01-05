Снимка: getty images
Обвиненията срещу Grok са за сексуални фалшиви изображения на непълнолетни
Европейската комисия заяви, че „много сериозно разглежда“ жалби, че генеративната AI платформа Grok на Илон Мъск се използва за създаване и разпространение на сексуално експлицитни изображения на деца, предаде АФП.
„Grok вече предлага „пикантен режим“, който показва сексуално съдържание с някои резултати, генерирани с детски изображения. Това не е пикантно. Това е незаконно. Това е отвратително“, каза пред репортери говорителят на ЕС по цифровите въпроси Томас Рение, добавяйки: „Това няма място в Европа.“
ChatGPT победи Grok на Илон Мъск в турнир по шах за изкуствен интелект
Чатботът Grok на Илон Мъск е под сериозен натиск и в Индия и Малайзия. На 2 януари индийското министерство на ИТ даде на X 72 часа да спре създаването на „непристойно“ съдържание и да представи доклад за предприетите мерки, според Rest of World.
След извинение от Grok за генериране на сексуализиран образ на непълнолетни, Мъск и екипът по безопасност на X заявиха, че потребителите носят отговорност за незаконно съдържание, а платформата ще го премахва и ще сътрудничи на властите. Проблемът обаче е по-широк: изследвания сочат, че подобни AI приложения подхранват системно насилие, основано на пола. В отговор държави като САЩ, Великобритания, Китай и Австралия предприемат регулаторни мерки, но експерти отбелязват, че напредъкът засега е неравномерен.Редактор: Ралица Атанасова
