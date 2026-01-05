Европейската комисия заяви, че „много сериозно разглежда“ жалби, че генеративната AI платформа Grok на Илон Мъск се използва за създаване и разпространение на сексуално експлицитни изображения на деца, предаде АФП.

„Grok вече предлага „пикантен режим“, който показва сексуално съдържание с някои резултати, генерирани с детски изображения. Това не е пикантно. Това е незаконно. Това е отвратително“, каза пред репортери говорителят на ЕС по цифровите въпроси Томас Рение, добавяйки: „Това няма място в Европа.“

ChatGPT победи Grok на Илон Мъск в турнир по шах за изкуствен интелект

Чатботът Grok на Илон Мъск е под сериозен натиск и в Индия и Малайзия. На 2 януари индийското министерство на ИТ даде на X 72 часа да спре създаването на „непристойно“ съдържание и да представи доклад за предприетите мерки, според Rest of World.

След извинение от Grok за генериране на сексуализиран образ на непълнолетни, Мъск и екипът по безопасност на X заявиха, че потребителите носят отговорност за незаконно съдържание, а платформата ще го премахва и ще сътрудничи на властите. Проблемът обаче е по-широк: изследвания сочат, че подобни AI приложения подхранват системно насилие, основано на пола. В отговор държави като САЩ, Великобритания, Китай и Австралия предприемат регулаторни мерки, но експерти отбелязват, че напредъкът засега е неравномерен.

Редактор: Ралица Атанасова