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Атракцията привлича милиони посетители всяка година
Докато голяма част от Европа е обхваната от летни горещини, в Белгия любителите на колоезденето намират необичаен начин да избягат от жегата. Маршрутът преминава през два различни терена - "колоездене през вода" и "колоездене през дърветата".
Двете атракции привличат милиони посетители всяка година и се превръщат в предпочитано място за отдих по време на летните жеги.
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"Тук е фантастично. Много ми харесва. Всъщност дойдох специално заради това място. Чувството да карам колело тук е невероятно", споделя Рита Тишнег.
"Избрахме да караме колело предимно в гората. Напоследък имаше някои наистина топли дни", казва Марк Верхайен.
"Това е божествено. Наистина красиво и незабравимо преживяване. Наистина е нещо, което всеки трябва да изпита поне веднъж в живота си", споделя Ханелоре Бекер.Редактор: Цвета Лазаркова
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