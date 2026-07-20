Докато голяма част от Европа е обхваната от летни горещини, в Белгия любителите на колоезденето намират необичаен начин да избягат от жегата. Маршрутът преминава през два различни терена - "колоездене през вода" и "колоездене през дърветата".

Двете атракции привличат милиони посетители всяка година и се превръщат в предпочитано място за отдих по време на летните жеги.

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"Тук е фантастично. Много ми харесва. Всъщност дойдох специално заради това място. Чувството да карам колело тук е невероятно", споделя Рита Тишнег.

"Избрахме да караме колело предимно в гората. Напоследък имаше някои наистина топли дни", казва Марк Верхайен.

"Това е божествено. Наистина красиво и незабравимо преживяване. Наистина е нещо, което всеки трябва да изпита поне веднъж в живота си", споделя Ханелоре Бекер.

Редактор: Цвета Лазаркова