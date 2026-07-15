Заради рекордните жеги в Япония държавните служители сменят официалните костюми с тениски, къси панталони и маратонки, предаде "Ройтерс".

Когато служителят на градската управа на Токио Тору Суда се появява на работа с блуза с къс ръкав, шорти и маратонки в задушна юлска сутрин, той няма намерение да демонстрира неуважение, отбелязва агенцията.

Тъй като Япония се подготвя за поредното горещо лято, местната управа на Токио насърчи служителите си да заменят саката и вратовръзките с къси панталони, тениски и маратонки. Това става в рамките на кампанията Tokyo Cool Biz, чиято цел е да помогне на персонала да се справи с все по-големите летни жеги и да намали разходите за енергия, отбелязва "Ройтерс".

Мъжете в Япония вече може да ходят на работа без вратовръзка

„В началото изглеждаше малко странно“, казва 34-годишният държавен служител, облечен в светлосиня тениска и тъмносини къси панталони до коленете.

Усещането за неловкост обаче постепенно изчезва, когато все повече колеги около него започват да се обличат неофициално, разказва той в офиса си в централната част на Токио. Тогава температурите в столицата се покачиха до около 35 градуса по Целзий при средна влажност на въздуха от 72 процента, отбелязва "Ройтерс".

Япония се подготвя за поредни жеги, след като миналата година преживя най-горещото лято в историята си. Тогава средните температури за цялата страна бяха с 2,36 градуса над обичайните летни нива, а над 100 000 души бяха хоспитализирани заради топлинен удар.

Рекордните горещини изпълниха плажовете във Великобритания, спасители предупреждават за рискове във водата

Японската метеорологична агенция и Министерството на околната среда издадоха за днес предупреждения за опасност от топлинен удар в столицата. Те призоваха хората да ограничат дейностите на открито и да използват климатици.

Въпреки че някои бизнеси, които работят директно с клиенти, все още изискват официално облекло, все по-голям брой работодатели дават на служителите си по-голяма свобода да се обличат по-свободно, особено когато нямат срещи с клиенти.

Редактор: Ивета Костадинова